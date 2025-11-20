"Eine Weltmeisterschaft, die die Welt eint": CONMEBOL-Präsident eröffnet die Debatte über die 64-Mannschafts-Weltmeisterschaft wieder

HQ

Die Weltmeisterschaft 2026 in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada wird bereits die größte FIFA-Weltmeisterschaft aller Zeiten sein, mit 48 Teams statt der üblichen 32. Die Ergebnisse zeigen sich: Weitere unerwartete Länder haben sich qualifiziert (Haiti zum zweiten Mal überhaupt, oder Curaçao zum ersten Mal – ein Land mit nur 150.000 Einwohnern –) und bieten unvergessliche Szenen der Freude. Aber was, wenn die Weltmeisterschaft noch größer wäre?

Seit Jahren wird über eine Weltmeisterschaft mit 64 Teams 2030 gesprochen. Die folgende Ausgabe des FIFA-Wettbewerbs wird bereits ein Meilenstein sein, da sie auf drei Kontinenten stattfindet (sie wird von Spanien, Portugal und Marokko ausgerichtet, und einige Gruppenspiele finden in Argentuna, Uruguay und Paraguay statt, um das 100-jährige Jubiläum der Weltmeisterschaft zu feiern, die in Uruguay begann).

Die Idee wurde von uruguayischen und paraguayischen Präsidenten sowie vom CONMEBOL-Präsidenten Alejandro Domínguez (der paraguayisch ist) vorangetrieben. Obwohl es keinen Konsens mit den übrigen Fußballverbänden gab (die größtenteils gegen die Idee einer Weltmeisterschaft mit 64 Teams sind), bestand Domínguez letzten Mittwoch auf der "großartigen Gelegenheit, etwas zu tun, das die Welt eint, den Fußball mehr Menschen zugänglich zu machen und eine völlig andere Art von Feier" zu feiern (über EFE).

Domínguez sprach während einer Pressekonferenz über das Copa Sudamericana Finale, den Südamerikanischen Pokal, zwischen Lanús und Atlético Minero am nächsten Samstag. Der Präsident der CONMEBOL bat darum, die Debatte wieder zu eröffnen und seinen Vorschlag für die Weltmeisterschaft 2030 zu prüfen, nicht als neuen Standar, sondern als Möglichkeit, etwas wirklich Besonderes zu erreichen, "und diesmal geht es darum, eine Weltmeisterschaft zu haben, die die Welt vereint".

Möchten Sie in Zukunft eine Weltmeisterschaft mit 64 Teams sehen? Es würde sicherlich mehr Teams ermöglichen, sich zu qualifizieren und eine Chance zu haben, aber es könnte für die Gastgeberländer zu einem logistischen Albtraum werden...