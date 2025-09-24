Die Pläne für eine Weltmeisterschaft 2030 mit 64 Mannschaften werden nächste Woche auf der Sitzung des FIFA-Rats erörtert

HQ

Die FIFA feiert im kommenden Jahr mit 48 Mannschaften die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten, die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Die nächste Weltmeisterschaft im Jahr 2030 könnte jedoch noch größer werden. Anfang des Jahres hatte der Präsident der CONMEBOL vorgeschlagen, für die Weltmeisterschaft 2030 mit 64 Mannschaften doppelt so viele Mannschaften wie üblich aufzustellen. Es wird bereits das erste auf drei Kontinenten sein (Spanien und Portugal in Europa, Marokko in Afrika sowie die ersten Gruppenspiele in Argentinien, Paraguay und Urugay, um das 100-jährige Jubiläum der ersten Weltmeisterschaft in Uruguay zu feiern).

Am Mittwoch wurde der Plan im FIFA-Hauptquartier im Trump Tower in New York zwischen FIFA-Präsident Gianni Infantino, CONMEBOL-Präsident Alejandro Domínguez und den Präsidenten von Uruguay und Paraguana, Santiago Peña und Yamandú Orsi, ausführlich diskutiert.

Eine Weltmeisterschaft mit 64 Mannschaften könnte nächste Woche, am 3. Oktober, an einer Sitzung des FIFA-Rats in Zürich genehmigt oder abgelehnt werden. Es gibt jedoch Skepsis gegenüber diesen Plänen, da mehrere Persönlichkeiten wie die CONCACAF und die AFC (asiatische Konföderation) öffentlich darüber sprechen.

Und laut The Guardian ist es unwahrscheinlich, dass der Plan durchgeht, da er nicht genügend Stimmen erhalten würde. Bei einer Weltmeisterschaft mit 64 Mannschaften (an der mehr als 30 Prozent der 211 FIFA-Nationen teilnehmen könnten) gäbe es zu viele nicht wettbewerbsfähige Spiele, die das Geschäftsmodell untergraben würden, sagten einige Quellen.