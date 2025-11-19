Haiti, das aufgrund von Bandenkriminalität und politischem Vakuum nicht zu Hause spielen kann, schafft die historische WM-Qualifikation

HQ

Die WM-Qualifikationsspiele endeten gestern Abend für Europa, aber auch für Mittel- und Nordamerika (CONCACAF), wobei Panama, Haiti und Curaçao die Spitzenplätze sicherten und sich die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 sicherten (USA, Kanada und Mexiko qualifizierten sich alle als Gastgeberländer).

Es ist ein Meilenstein, weil es die zweite Qualifikation für Haiti bei einer Weltmeisterschaft überhaupt ist (die erste war 1974) und in einer Phase des Unruhens stattfand, die de facto von kriminellen Banden beherrscht wurde, wobei das Nationalstadion überfallen wurde, was die Spieler zwang, ihre Heimspiele auf Curaçao auszutragen. Sogar der Trainer, der Franzose Sebastien Migné, hat seit seiner Übernahme des Teams im Juni 2024 nie einen Fuß in das karibische Land gesetzt.

Das Spiel, das für les Grenadiers, den Spitznamen des haitianischen Teams, mit 2:0 endete, hätte nicht spannender sein können, denn selbst am letzten Spieltag hätten sich drei der vier Teams der Gruppe qualifizieren können. Haiti besiegte Nicaragua, das bereits ausgeschieden war, und Honduras und Costa Rica hatten ein torloses Unentschieden, das es Haiti ermöglichte, alleiniger Gruppenführer zu werden und eine historische Leistung zu vollbringen, wobei der 31-jährige Duckens Nazon im gesamten Qualifikationsprozess sechs Tore erzielte - mehr als jeder andere in CONCACAF-Qualifikationen.