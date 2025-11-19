Curaçao schreibt Geschichte als mit Abstand kleinstes Land in Bezug auf Bevölkerung und Größe, das sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat

HQ

Die Qualifikationsspiele für die CONCACAF-Weltmeisterschaft endeten auf überraschende Weise, denn nicht nur Haiti schaffte es zum ersten Mal seit 1974 (ein Land, das derzeit von kriminellen Banden kontrolliert wird, praktisch ohne Regierung und mit hungersnotähnlichem Hunger), sondern Curaçao schrieb Geschichte als kleinstes Land, das sich jemals für die Weltmeisterschaft qualifizierte.

Nach einer sehr soliden Saison mit 3 Siegen, 3 Unentschieden, keinen Niederlagen und 13 Toren und nur 3 Gegentoren bedeutete ein torloses Unentschieden gegen Jamaice am Dienstag, dass Curaçao mit einem Punkt mehr als Jamaika für die Weltmeisterschaft qualifiziert ist, das zusammen mit Suriname, Irak, der DR Kongo, Bolivien und Neukaledonien in die Interkonföderations-Play-offs einzieht. Nur zwei dieser sechs werden nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada teilnehmen.

Hier ist ein sehr lustiges Video der TV-Moderatoren in Curaçao, die darauf reagieren, dass der VAR in der allerletzten Minute einen Elfmeter für Jamaika aberkannt hat, was Curaçaos Hoffnungen hätte zerstören können...

Die kleinsten Länder, die sich je für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben

Curaçao, ein unabhängiges Land innerhalb des Königreichs der Niederlande in der Südkaribik, hat laut Volkszählung 2023 155.826 Einwohner und nur 444 km² Land. Das zweitkleinste Land nach Einwohnerzahl, das sich für die Weltmeisterschaft qualifizierte, war Island im Jahr 2018, hatte jedoch mehr als doppelt so viele wie Curaçao (391.810 Einwohner laut Volkszählung 2025).

Anfang dieses Jahres qualifizierte sich Kap Verde für die Weltmeisterschaft 2026 als zweitkleinste (jetzt drittkleinste) Land im FIFA-Wettbewerb mit etwa 525.000 Einwohnern auf zehn Inseln und als (inzwischen zweit-) kleinste Land mit 4.033 km² (immer noch zehnmal größer als Curaçao).

Was hältst du davon, dass Curaçao die Weltmeisterschaft 2026 erreicht hat?