Weltmeisterschaft 2026: Alle qualifizierten Teams für Europa, wer ist in den Play-offs?

HQ

Die Qualifikationsrunde für die Weltmeisterschaft 202 6ist für die UEFA (und überall sonst) vorbei, und wir kennen nun die meisten Teams, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen werden. Die UEFA wird mehr Teams haben als jeder andere Kontinent, 16 (von insgesamt 48), die aus den 12 Siegern der Gruppenphase stammen, plus 4 Teams, die durch die europäischen Play-offs einziehen.

Am 18. November, während der letzten Länderspielpause 2025, endete der Qualifikationsprozess, und dies sind die 12 Sieger jeder Gruppe:



England



Frankreich



Kroatien



Portugal



Norwegen



Deutschland



Niederlande



Belgien



Österreich



Schweiz



Spanien



Schottland



Teams in den Weltmeisterschafts-Playoffs der UEFA

Die letzten vier verbleibenden Plätze werden im März 2026 in den Play-offs entschieden. 12 Teams, die 12 Zweitplatzierten der Gruppenphase, werden dort teilnehmen, ebenso wie vier Teams, die in der Nations League ihre beste Leistung erzielten und nicht unter die ersten beiden ihrer Gruppen kamen (was letztlich die Rettung für Schweden bedeutete).



Italien



Polen



Republik Irland



Dänemark



Wales



Albanien



Schweden



Turkei



Tschechien



Bosnien-Herzegowina



Ukraine



Slowakei



Kosovo



Nordmazedonien (Route des Nations League)



Schweden (Route der Nations League)



Rumänien (Route der Nations League)



Nordirland (Route der Nations League)



Freuen Sie sich auf die Weltmeisterschaft 2026? Denken Sie daran, dass die Auslosung für die Play-offs am Donnerstag, den 20. November, erfolgt und die Auslosung für die WM-Gruppen am 5. Dezember im Weißen Haus.