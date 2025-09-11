HQ

Cristiano Ronaldo schießt mit 40 Jahren immer noch Tore und will im nächsten Sommer an der Weltmeisterschaft teilnehmen, was ihn zum Spieler mit den meisten WM-Einsätzen in der Geschichte machen würde (alle Pokale seit 2006)... es sei denn, Messi entscheidet sich zu gehen. Zuletzt stellte der portugiesische Stürmer mit 39 Toren den Rekord von Carlos Ruiz für die meisten Tore in der WM-Qualifikation ein, als er Portugal zum Sieg gegen Ungarn verhalf.

Obwohl Ronaldo seine Karriere scheinbar in Saudi-Arabien beenden wird, könnte sein "letzter Tanz" mit Portugal bei der Weltmeisterschaft sein. Er begann seine Fußballkarriere zwischen 2002 und 2003 bei Sporting CP und kehrte nie wieder in die portugiesische Liga zurück, wo er für Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin spielte, bevor er zu Al-Nassr wechselte. Trotz seines Alters läuft sein Vertrag bei Al Nassr noch bis 2027.

Die portugiesische Liga hat jedoch beschlossen, ihn bei der dritten Ausgabe der Liga Portugal Awards zum "O Melhor de Sempre", dem besten Spieler aller Zeiten, zu küren. "Er hat eine Ära geprägt und wird den Weltfußball unauslöschlich prägen", teilte die portugiesische Liga mit und hob "seine Arbeitsmoral, seinen Konkurrenzkampf und seine Entschlossenheit in entscheidenden Momenten" hervor.

"Wie Sie sich vorstellen können, ist es für mich eine große Ehre, etwas für mein Land zu gewinnen. Ich möchte mich bei all meinen Teamkollegen bedanken, die mir während meiner gesamten Karriere geholfen haben, diese wunderbare Trophäe zu gewinnen. Ich möchte mich auch bei allen Trainern und allen bedanken, die mir auf diesem Weg geholfen haben, immer besser zu werden. Also, vielen Dank und viel Spaß", sagte Cristiano Ronaldo.