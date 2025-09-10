Cristiano Ronaldo stellt mit 3:2-Sieg gegen Ungarn seinen Rekord in der WM-Qualifikation ein

HQ

Portugal gewann am Dienstag ein spannendes 3:2-Spiel gegen Ungarn, und Cristiano Ronaldo stellte einen Rekord in WM-Qualifikationsspielen für europäische Mannschaften auf. Sein Elfmetertor war das 39. Tor in der WM-Qualifikation und zog damit mit Carlos Ruiz, dem Guatemalteken, als bester Torschütze in der WM-Qualifikation gleich.

Ruiz bestritt 133 Länderspiele für Guatemala, in denen er 68 Tore erzielte, sich aber nie für die Weltmeisterschaft qualifizierte. In seinem letzten Spiel für Guatemala erzielte er fünf Tore beim 9:3 gegen St. Vincent und die Grenadinen. Ronaldo hat in 233 Länderspielen 141 Tore erzielt.

Im Spiel in Budapest erzielte Barnabas Verga den Führungstreffer und in der 84. Minute schien es, als würde Ungarn Portugal den Punkt wegschnappen. Doch Joao Cancelo "strich" zwei Minuten später die Pläne Ungarns.

Portugal, der jüngste Sieger der Nations League, führt die Gruppe F mit zwei Siegen an. Die restlichen vier Spiele werden im Oktober und November ausgetragen. Der Gruppenleiter erhält die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaft im nächsten Sommer, und der Zweitplatzierte zieht in die Play-offs ein.