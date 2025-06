Cristiano Ronaldo unterschreibt Vertragsverlängerung bei Al Nassr bis 2027, wird bis dahin 42 Jahre alt sein

HQ

Vor einem Monat postete Cristiano Ronaldo, dass "das Kapitel vorbei ist", was anscheinend darauf hindeutet, dass seine Zeit bei Al-Nassr zu Ende ist. Der portugiesische Star verbrachte zwei Jahre bei der saudischen Pro League-Mannschaft und lenkte mehr denn je Aufmerksamkeit auf eine Liga, die immer mehr erfahrene Spieler aus den Top-Ligen in Europa anzieht, die sich entscheiden, ihre Karriere dort zu beenden.

Viele streiten darüber, welches besser und wettbewerbsfähiger ist, Ronaldos Saudi Pro League oder Messis MLS. In Wirklichkeit funktioniert es für einige Spieler wie ein Elefantenfriedhof, und es scheint nun sicher, dass Ronald seine Karriere dort beenden wird: Entgegen den Berichten des letzten Monats wurde bestätigt, dass Ronaldo einen neuen Vertrag bis 2027 unterschrieben hat.

Das saudische Team hat es heute offiziell gemacht: eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre bis Juni 2027. Es ist kein Geheimnis, dass Ronaldo, 40 Jahre alt, in Form bleiben will, um bei der Weltmeisterschaft 2026 zu spielen, daher ist die Tatsache, dass er danach mindestens ein weiteres Jahr bleibt, ein Zeichen des Engagements für die Mannschaft... Das hat ihn zwei Jahre in Folge zum bestbezahlten Sportler der Welt gemacht.

Cristiano Ronaldo hat die saudische Liga noch nicht gewonnen

Trotz einiger kleinerer Erfolge hat Al-Nassr die Saudi Pro League mit Ronaldo als Spieler nicht gewonnen. In diesem Jahr verloren sie mit deutlichem Abstand gegen Al-Ittihad, wo Karim Benzema spielt.

Eine andere Fantheorie besagt, dass Ronaldos Traum darin besteht, eines Tages an der Seite seines Sohnes Cristiano Ronaldo Jr. zu spielen, der im Moment 14 Jahre alt ist, aber bereits sein Debüt in der portugiesischen U15-Nationalmannschaft gegeben hat.