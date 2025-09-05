Leo Messi zweifelt an seinem Einsatz bei der WM 2026: "Das Logischste ist, dass ich es nicht schaffe"

HQ

Leo Mess i glänzte in seinem wohl letzten Spiel in Argentinien. Der Weltmeister besiegte Venezuela mit 3:0, wobei Messi zwei Tore erzielte (zwei "Geschenke" vorbereitet von Julián Álvarez und Thiago Almada), zur Freude eines vollbesetzten Estadio Monumental in Buenos Aires, vor seiner ganzen Familie, die das Spiel in dem Wissen verfolgte, dass Argentinien, wenn es wieder ein Qualifikationsspiel auf seinem Heimplatz bestreitet, was 2027 passieren wird, wäre Messi bis dahin im Ruhestand.

Tatsächlich könnte Messi es nicht einmal zur Weltmeisterschaft 2026 schaffen, obwohl alle davon ausgehen, dass er es schaffen würde. Messi argumentiert, dass er nur spielen würde, wenn er sich gut fühlt, und angesichts seines Alters könnte er kein weiteres ganzes Jahr durchhalten. "Wie ich bereits über die Weltmeisterschaft gesagt habe, glaube ich nicht, dass ich noch einmal spielen werde. Aufgrund meines Alters ist es das Logischste, dass ich es nicht schaffe", erklärt er, dass er noch keine Entscheidung getroffen hat.

"Wenn ich mich gut fühle, genieße ich es, aber wenn ich es nicht tue, habe ich ehrlich gesagt keine gute Zeit, also ziehe ich es vor, nicht da zu sein, wenn ich mich nicht gut fühle. Also werden wir sehen", und sagte, dass er es von Tag zu Tag angehen und bis zum Ende der MLS-Saison warten werde. Dann liegen sechs Monate zwischen der Saisonvorbereitung 2026 und dem Start der Weltmeisterschaft, bis dahin werden wir entscheiden.

Es wäre traurig, wenn Messi es nicht zur WM 2026 schaffen würde, wo er eigentlich in den USA spielen könnte, wo seine neuen Fans von Inter Miami sind. Glauben Sie, dass die WM 2026 der "letzte Tanz" für Leo Messi sein wird?