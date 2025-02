Cristiano Ronaldo sagt, wer der beste Spieler aller Zeiten ist: "Ich habe niemanden gesehen, der besser ist als ich"

HQ

Cristiano Ronaldo, der morgen, am 5. Februar, 40 Jahre alt wird, gab dem spanischen Fernsehsender La Sexta ein langes Interview, in dem er über eine Reihe von Themen sprach: sein Leben in Saudi-Arabien, seine Meinung über die Saudi Pro League (die er für besser hält als die MSL), seinen Ausstieg bei Real Madrid (er betrachtet sie immer noch als seine Heimat und seinen Lieblingsverein), seine Zukunft (er will kein Trainer werden, könnte aber Klubbesitzer werden), seine Beziehung zu Leo Messi (die er als "gesunde Rivalität" beschreibt)...

Aber das Zitat, das die Runde macht, ist, wenn er sich selbst als "den besten Spieler aller Zeiten" bezeichnet. "Ich glaube, ich bin der kompletteste Spieler aller Zeiten. Das ist meine Meinung. Ich mache alles im Fußball, ich bin ein guter Kopfballspieler, ich habe gute Freistöße geschossen, ich bin gut mit meinem linken Fuß, ich bin schnell, ich bin stark, ich springe. Es ist eine Sache, Vorlieben zu haben, wenn man Messi, Pelé, Maradona mag, ich verstehe das und respektiere das, zu sagen, dass Cristiano nicht vollständig ist, ist eine Lüge. Ich bin der Vollständigste."

"Ehrlich gesagt, habe ich niemanden gesehen, der besser ist als ich."

Cristiano will (noch) nicht davon sprechen, 1.000 Tore zu schießen...

Cristiano sprach auch über seinen Ruhestand: Er weiß, dass er kommen wird, aber er hat das Gefühl, dass er "noch ein oder zwei Jahre" etwas bewirken kann, und sagt, dass er in der Gegenwart lebt. Es wurde über die Möglichkeit gesprochen, dass er 1.000 Tore schießen könnte, was ihn zum einzigen Spieler machen würde, der diese Anzahl erzielt (er ist mit 923 Toren bereits der beste Torschütze aller Zeiten, wobei er gestern Abend mit seinem Klub Al-Nassr zwei Tore erzielte).

"Die Leute gehen mir bei den 1.000 Toren auf die Nerven. Ich schieße viele Tore und die Leute schätzen meine Tore nicht, sie sagen nur: 'Es sind noch 85 übrig'. Das gefällt mir nicht. Ich mag es nicht" Ronaldo scheint sich nicht allzu sehr darum zu kümmern (zumindest im Moment).

"Die Dinge müssen natürlich passieren. Wenn du 920 oder 930 Tore schießt... Ich bin der Beste in der Geschichte, wenn es darum geht, Tore zu schießen. Wenn ich auf 1.000 komme, ist das... Großartig. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, ob ich eines Tages unmotiviert aufwache. Im Moment zu leben ist schöner, als langfristig zu denken. Du schätzt Wettkämpfe mehr."

Er könnte Zeit haben, wenn er es schafft, das Tempo zu halten: Mit 39 Jahren hat er 50 Tore erzielt. Und es steht eine Weltmeisterschaft an, obwohl er sich nicht sicher ist, ob er sie spielen wird. "Es sind noch eineinhalb Jahre bis zur WM, es gibt so viele Dinge bis zur Weltmeisterschaft. Ich würde gerne, aber ich bin auch nicht besessen davon."