Álvaro Morata verlässt Mailand und wechselt zum türkischen Regierungschef Galatasaray, so Fabrizio Romano

Álvaro Morata, Stürmer des AC Mailand, hat in drei großen Ligen gespielt: in der spanischen LaLiga, in der englischen Premier League und in der italienischen Serie A. Sein nächster Schritt wird jedoch viele überraschen, da er Berichten zufolge zum türkischen Süper-Lig-Herrscher Galatasaray S.K. wechselt.

Zumindest hat das der renommierte Insider Fabrizio Romano gesagt. Der italienische und der türkische Klub sollen den Deal abschließen, der heute besiegelt werden könnte. Auf diese Weise verließ der spanische Kapitän Milan nach nur fünf Monaten, mit 25 Einsätzen und sechs Toren und einem Titel, der Supercoppa.

Milans Saison verlief durchwachsen, und sie sind derzeit Siebter in der Serie A, ein sehr enttäuschender Platz (letztes Jahr waren sie Zweiter), der dazu führte, dass der Trainer in letzter Atempause des Jahres 2024 entlassen wurde.

Sollte der 32-jährige Morata zu Galatasaray wechseln, würde er sich in diesem Jahr wahrscheinlich den Titel in der Süper Lig sichern, denn der Istanbuler Klub ist Erster in der türkischen Liga. Auf der anderen Seite würde er mit Milan in der Champions League in die Europa League wechseln.