Kyle Walkers Wechsel nach Mailand bedeutet, dass sein beunruhigter Liebesklatsch auch nach Italien gelangt

Am vergangenen Freitag bestätigte Manchester City, dass ihr Kapitän und erfahrener Verteidiger (34) Kyle Walker auf Leihbasis nach Mailand transferiert wurde. Bei Milan hofft Walker, seine Erfahrung auf der rechten Verteidigerposition einbringen zu können, die zu den schwächsten der Mannschaft gehört, obwohl sechs Spieler in der Lage sind, dort zu spielen.

Walker wird theoretisch nur für den Rest der Saison dazukommen, könnte aber in zwei weiteren Jahren, bis Juni 2027, für fünf Millionen Euro von Milan verpflichtet werden (bis dahin wäre er 37 Jahre alt). Er wählte die Nummer 32 als Hommage an David Beckham.

Abgesehen von rein sportlichen Angelegenheiten wurde Walkers Wechsel nach Italien jedoch von Boulevardzeitungen wie The Sun aufgrund der komplizierten "Dreiecksbeziehung" aufmerksam verfolgt. Walkers Frau, Annie Kilner, reichte letztes Jahr die Scheidung ein und warf Walker aus dem Haus (sie haben vier Kinder), als Kilner herausfand, dass Walker mit seiner Ex-Freundin Lauryn Goodman einen zweiten Sohn hat.

Obwohl sie getrennt lebte, hatte Kilner immer noch vor, nach Italien zu ziehen, um ihre Kinder in der Nähe ihres Vaters zu haben. Wie The Sun berichtete, entschied sich Kilner jedoch in letzter Minute, nicht nach Italien zu ziehen, als Gerüchte aufkamen, dass Goodman ebenfalls einen Wechsel nach Italien plante. Stattdessen "ging sie zu einem Mädelsabend und postete die Bilder als großes 'F*** you'" (wörtliches Zitat aus The Sun).

Kyle Walker, der zum ersten Mal in seiner Karriere England verlässt, wird das Liebesleben in Italien sicherlich von der Klatschpresse verfolgt werden, unabhängig von seiner sportlichen Leistung. Hoffentlich kann er sich auf den Job konzentrieren, denn Milan ist Siebter in der Serie A, aber nicht weit vom vierten Platz entfernt, der ihnen den Zugang zur Champions League im nächsten Jahr ermöglichen würde.