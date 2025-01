Alle Europa-League-Spiele am Donnerstag, 30. Januar und wie man sie sehen kann

HQ

Dies ist eine wichtige Woche für die UEFA-Wettbewerbe. Champions League hat seine Ligaphase bereits abgeschlossen, und heute, Donnerstag, 30. Januar, ist es Zeit für die Europa League. In dem Wissen, dass sich die Ergebnisse in einem Spiel indirekt auf eine andere Mannschaft auswirken können, werden alle Spiele gleichzeitig gespielt.

Wahrscheinlich wissen Sie es schon, aber hier ist eine Auffrischung: Die Teams in den Top 8 qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Bisher ist Lazio die einzige Mannschaft, die sich rechnerisch den Einzug ins Achtelfinale gesichert hat, obwohl andere wie Frankfurt, Athletic Bilbao, Lyon und Manchester United gute Chancen haben.

Dann müssen die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 24 ein K.O.-Play-off bestreiten. Und das ist der interessante Teil, denn es gibt immer noch 15 Teams, die zwischen 16 und 29 rangieren, die sich ihren Platz in den Top 24 noch nicht gesichert haben und deshalb heute Abend um ihr Leben kämpfen werden.

Europa-League-Spiele für Donnerstag

Wie bereits erwähnt, finden alle Spiele heute Abend um 21:00 Uhr MEZ und 20:00 Uhr britischer Zeit statt. Manchester United, Vierter, trifft auf FCSB, Achter. Der Sieger würde sich seinen Platz in den Top 8 sichern und könnte den anderen von der Spitze verdrängen und in die Play-offs einziehen. Bisher ist Manchester United trotz seines schlechten Laufs in der Premier League in Europa noch ungeschlagen.



Ajax gegen Galatasaray



Roma vs Eintracht Frankfurt



Athletic Club vs Viktoria Plzeň



Dynamo Kiew gegen RFS



Midtjylland gegen Fenerbahçe



Twente vs Beşiktaş



Ferencváros vs AZ Alkmaar



FCSB gegen Manchester United



Maccabi Tel-Aviv vs Porto



Nizza vs Bodø/Glimt



Olympiakos gegen Qarabağ



Lyon gegen Ludogorets



Rangers gegen Union SG



Real Sociedad gegen PAOK



Anderlecht vs Hoffenheim



Braga gegen Lazio



Slavia Praha vs Malmö



Tottenham Hotspur gegen Elfsborg



Gleich nach dem Ende der Spiele gegen 22:50 Uhr wird der Finaltisch mit den möglichen Brackets vor der Auslosung, die am morgigen Freitag stattfindet, zur Verfügung stehen. In der Zwischenzeit können Sie den Ergebnissimulator verwenden, um zu sehen, wie es sich in Echtzeit ändert...