Milan kommt zurück und besiegt Inter in der Supercoppa Italiana in Riad mit 3:2

Das italienische Supercoppa war bis zum Schluss spannend. Ein Mailänder Derby, das in Riad ausgetragen wurde, zwischen Inter, dem Sieger der Serie A im letzten Jahr, und dem AC Mailand, dem Spitzenreiter des letzten Jahres. In dieser Saison ist der AC Mailand nicht einmal unter den ersten sechs der italienischen Liga, Positionen, die ihm den Zugang zu UEFA-Wettbewerben im nächsten Jahr ermöglichen würden.

Aber am Montag gelang ihnen ein unglaubliches Comeback und sie stemmten die Trophäe in die Höhe.

Inter schien das Spiel mit zwei Toren von Lautaro Martínez und Mehdi Taremi gleich am Ende der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten Halbzeit unter Kontrolle zu haben. Doch den Rossoneri gelang ein Comeback, das nur wenige für möglich hielten: Tore von Theo Hernández, Christian Pulisic und schließlich Tammy Abraham in der 93. Minute, die die Verlängerung annullierten. Dies ist das zweite Mal, dass Milan das Derby in dieser Saison gewinnt, nach dem 1:2-Sieg im September (die einzige Niederlage, die Inter bisher in einer ansonsten hervorragenden Serie A erlitten hat).

Vor einer Woche entließ Milan seinen Trainer Paulo Fonseca wegen der schlechten Ergebnisse im Inland. Sérgio Conceição - zuvor sieben Jahre lang Trainer von Porto - hat ein Traumdebüt hingelegt: Am Freitag schlugen sie Juventus mit 2:1, und heute haben sie ihre acht Supercoppa gewonnen, ihre erste seit 2016, nachdem sie 2018 und 2022 verloren hatten.