Yakuza-Cameo bestätigt für Shinobi: Art of Vengeance

Wir wissen bereits, dass Lizardcube und Sega Shinobi: Art of Vengeance mehrere ikonische und böse Charaktere zeigen werden, die über das kommende DLC-Paket Sega Villains Stage Gastauftritte im Action-Abenteuer haben werden.

Der erste, der bestätigt wurde, war kein Geringerer als der Erzfeind von Sonic the Hedgehog Dr. Eggman, und vor etwas mehr als zwei Wochen wurde ein weiterer Boss bekannt gegeben, nämlich der knallharte Death Adder von Golden Axe. Wir haben also eine Art Greatest Hits mit Sega Bösewichten, auf die wir uns irgendwann Anfang 2026 freuen können.

Nun wurde ein dritter und letzter Feind enthüllt, und dieses Mal ist es Yakuza /Like a Dragon Legende Goro Majima, den wir im letzten Frühjahr in dem eigenartigen Ableger Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii erleben durften. Wir haben immer noch nichts Greifbares von Sega Villains Stage gesehen, aber wir werden zurückkommen, wenn wir mehr wissen.

Shinobi: Art of Vengeance wurde am 29. August für PC, PS5 und Xbox Series S/X veröffentlicht, und wir denken, dass Sie unseren Testbericht lesen sollten, in dem wir Ihnen sagen, warum Sie dieses Spiel eigentlich spielen sollten.