Vor einem Jahr kündigte Sega an, dass sie mehrere ihrer alten Serien Crazy Taxi, Jet Set Radio, Golden Axe wiederbeleben würden, und jetzt ist die erste der Reihe da: Shinobi: Art of Vengeance. Es ist schwer, sich heute daran zu erinnern, da viele von uns noch nicht sehr alt oder vielleicht noch nicht einmal geboren waren, aber es gab eine Zeit, in der Joe Musashi aus der Shinobi -Serie genauso ein Maskottchen für Sega war wie Sonic. Von 1988 bis 1993 wurden die klassischen Titel der Serie - Shinobi, The Revenge of Shinobi, Return of the Ninja Master - mit großem Erfolg veröffentlicht, aber seitdem ist die Serie praktisch nicht mehr präsent. Seitdem wurden Titel veröffentlicht, der letzte 2011 für den Nintendo DS, aber keiner, der auch nur annähernd an die Größe der Vergangenheit heranreichte. Aber das wird sich bald ändern, denn Shinobi: Art of Vengeance trifft ins Schwarze. Es wird nicht nur der Serie gerecht, sondern ist möglicherweise auch besser als jedes andere Spiel, das es jemals war, selbst in ihrer Blütezeit.

Lizardcube steckte hinter der fulminanten Wiederbelebung von Streets of Rage im Jahr 2020. Hier haben sie in Zusammenarbeit mit Dotemu kürzlich den pixeligen Eintrag von The Game Kitchen in der Serie Ninja Gaiden veröffentlicht. Jetzt haben sie uns in enger Zusammenarbeit mit Sega mit einem weiteren Neo-Retro-Spiel in einer ansonsten alten und vernachlässigten Serie gesegnet. Mit Streets of Rage 4, Lizardcube haben sie bewiesen, dass sie ein beeindruckendes Designteam in der visuellen Abteilung haben. Es war, als würde man sich ein lebendiges Comicbuch ansehen. Mit Shinobi beweisen sie es erneut und übertreffen sich sogar selbst. Der Comic-Stil ist immer noch präsent, aber er hat ein etwas rustikaleres Aussehen angenommen, wie ein Comicbuch, das auf ein altes Stück Papyrus gemalt ist. Alles, von den Charakteren bis hin zu den Umgebungen, ist gut gestaltet und perfekt animiert, aber vor allem die Hintergründe der Levels gehören zu den schönsten, die man in einem 2D-Spiel finden kann. Trotz der flachen Abmessungen raubt es einem oft den Atem, wenn man auf eine offene Fläche tritt. Der Detailgrad, die Dynamik und die Farben sind beeindruckend und es sieht aus wie ein Animationsfilm, den Sie selbst steuern. Darüber hinaus ist keine spezielle Systemleistung erforderlich, um das Spiel auszuführen. Wir haben es auf einem Steam Deck OLED getestet, wo es solide mit 90 fps lief, daher ist es schwer vorstellbar, dass es auf den meisten Plattformen nicht in der Lage ist, 60 fps zu halten. Es ist möglich, dass einige Fans der alten Spiele dem Grafikstil etwas skeptisch gegenüberstehen. Der unmittelbare Eindruck der Mega Drive und Master System Spiele ist düsterer und ernster, aber ich denke, die meisten Leute werden aufgeben, wenn sie erst einmal mit dem Spiel begonnen haben, und obwohl der Stil anders ist, findet das Spiel eindeutig im selben Universum statt. Du wirst schnell Levels und Feinde aus den vorherigen Spielen erkennen.

Die Geschichte des Spiels ist direkt aus den 90er Jahren. Hier wurde kein Risiko eingegangen. Joe Musashis Dorf wird vom Bösen ENE Corp angegriffen, das sowohl über enorme magische Kräfte als auch über fortschrittliche Militärtechnologie zu verfügen scheint. Die Schüler seines Ninja-Dojos werden getötet, als sie versuchen, seine schwangere Frau zu verteidigen, die überraschenderweise und entgegen der Trope tatsächlich überlebt, so dass er nicht sie, sondern die Schüler rächen muss. Joe Musashi ist voll und ganz darauf konzentriert, sich zu rächen, zumindest wenn es nach dem Erzähler geht; denn das ist nichts, was er selbst sagt. Musashi sagt nichts, er grunzt nur. Es ist lustig, und sie schaffen es, mit seinem Grunzen unterschiedliche Dinge auszudrücken, aber er ist in jeder Hinsicht ein zweidimensionaler Charakter. Glücklicherweise trifft er auf seinem Weg ein paar schillernde Charaktere, die alle eine Sprachausgabe haben. Die Geschichte ist nicht schlecht, aber sie ist nicht das, wofür man kommt. ENE Corp ist böse und hat böse Pläne, und Joe Musashi ist vielleicht ein wenig zu wütend, aber er ist der Gute. Neben der Grafik ist es das Gameplay, für das du kommst, und es ist das Gameplay, das dich süchtig macht.

Shinobi ist ein Action-Plattformer, was ein weit gefasster Begriff ist, aber im Gegensatz zu den vorherigen Spielen der Serie übernimmt Art of Vengeance viele Elemente aus dem Metroidvania-Genre. Die meisten Metroidvania-Spiele finden auf einer großen Karte statt, die du unterwegs erkundest. Die verschiedenen Bereiche mögen ihre eigenen Themen oder Stile haben, aber sie sind alle zu einem verbunden. Shinobi folgt einer klassischeren Struktur, bei der du von Level zu Level gehst, aber jedes Level kann als eine Mini-Metroidvania-Karte voller Geheimnisse bezeichnet werden. Auf traditionelle Weise triffst du auf Bereiche und Räume, zu denen du natürlich erst später mit neuen Fähigkeiten zurückkehren kannst, aber das ist leicht zu überblicken, da detailliert beschrieben wird, welche Upgrades und Sammelobjekte dir in jedem Level fehlen.

In klassischen Metroidvania-Spielen beginnst du oft mit all deinen Fähigkeiten und bist ein kleiner Superheld, nur um dann aus dem einen oder anderen Grund deine Kräfte wieder wegzunehmen. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen des Genres fühlt man sich bei Art of Vengeance am Anfang nicht behindert. Du hast am Anfang genug Fähigkeiten, um ein wilder Ninja zu sein, und von da an baut es nur noch darauf auf. Musashi wird nicht seiner Ausrüstung beraubt oder seiner Energie beraubt. Er ist der beste Ninja der Welt, und alle zusätzlichen Fähigkeiten sind nur ein Bonus und keine Möglichkeit, auf ein grundlegendes Niveau zurückzukehren. Und jetzt, wo wir schon bei Joe Musashis Fähigkeiten sind, lassen Sie uns über das Kampfsystem sprechen, das unglaublich flüssig und gut ausgeführt ist. Die alten Sega-Spiele waren um zwei Tasten herum aufgebaut, springen und angreifen, und eine dritte, um eine Ninjitsu-Fähigkeit (eine Art Superfähigkeit) zu aktivieren. Damals funktionierte es gut und konnte unter den damaligen Umständen nicht viel anders sein, aber wenn ich sie jetzt spiele, fühlt es sich sehr schwer und steif an. Art of Vengeance ist nichts dergleichen. Hier haben wir zwei grundlegende Angriffe, einen leichten und einen schweren, ein Ausweichen, einen Sprung und ein Wurfmesser. Diese können in gefühlt endlosen Kombinationen miteinander verkettet werden. Wenn du Feinde mit genügend schweren Angriffen triffst, werden sie markiert und du kannst eine sofortige "Hinrichtung" durchführen. Darüber hinaus kannst du bis zu vier verschiedene Spezialangriffe aktivieren, die sich durch Angriffe auf Feinde wieder aufladen, und zu guter Letzt sind die Ninjitsu-Fähigkeiten zurück. Dies sind ultimative Angriffe, die sehr effektiv sind, aber auch lange brauchen, um sich wieder aufzuladen.

Nichts davon ist bahnbrechend oder gar neu, aber es funktioniert perfekt. Ich selbst neige zum "Button Mash", wie man so schön sagt, und in vielen Spielen wird man dafür bestraft. Es ist nicht so, dass du hier belohnt wirst, aber das Kampfsystem ist am Anfang so zugänglich, dass du süchtig sein wirst, selbst wenn deine Soulslike-Reflexe ein wenig eingerostet sind, aber wenn du wirklich anfängst, das Kombo-System zu meistern, ist das Spielen von Shinobi nichts weniger als ein wahres Vergnügen. Das Spiel balanciert die Platzierung von Feinden, die sich im Nahkampf verwickeln und aus der Ferne angreifen, auf eine gute Art und Weise, so dass Sie immer herausgefordert, aber nicht überwältigt werden. Der Standard-Schwierigkeitsgrad ist ziemlich hart, aber die Herausforderung wächst allmählich und fühlt sich natürlich an, während du deine Fähigkeiten entwickelst, um das Spiel zu spielen. Wenn man sich dem Ende der Geschichte nähert, hat man zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass das Spiel einen unverhältnismäßigen Sprung im Schwierigkeitsgrad gemacht hat, auch wenn es gegen Ende wirklich hart werden kann. Viele der schwierigsten Inhalte sind ebenfalls optional. Dies gilt insbesondere für die verschiedenen Nebenmissionen und Bonuslevel, die sich auf Plattformsequenzen konzentrieren. Die herausforderndste davon erinnerte mich sehr an die schwierigsten Sequenzen aus dem ebenso guten Spiel des letzten Jahres Prince of Persia: The Lost Crown. An den Wänden befinden sich Kreissägen und auf dem Boden Stacheln, und es braucht viele Versuche, um durchzukommen. Du wirst immer wieder sterben, aber wenn du deine Sprünge und Rollen endlich perfekt ausführst, ist das genauso befriedigend, wie wenn du endlich einen Boss in Dark Souls besiegst. Wie gesagt, die schwierigsten Beispiele sind nicht notwendig, um das Spiel zu beenden, was gut ist, weil sie sehr frustrierend sein können. So können Sie jederzeit zu ihnen zurückkehren.

Wie du vielleicht schon erraten hast, gibt es nicht viele Probleme, auf die ich in diesem Spiel hinweisen kann. Ich habe ungefähr 15 Stunden gebraucht, um die Geschichte durchzuspielen, und wenn man 100% erreichen will, braucht man 20-25 Stunden. Danach können Sie sich an Boss Rush oder Arcade Mode versuchen, also alles in allem ist es ein Paket von außergewöhnlich hoher Qualität, das Sega und Lizardcube uns zu einem empfohlenen Preis von etwa 25 £ gegeben haben. Lizardcube beweist hier wirklich, dass sie zu den besten in der Branche gehören, wenn es um 2D-Design und Animation geht, und jetzt, da sie auch gezeigt haben, dass sie einen Action-Plattformer/Metroidvania machen können, ist mein größter Wunsch, dass Konami eine Menge Geld auf sie wirft, um sie dazu zu bringen, einen neuen Castlevania zu machen.

Ob Shinobi: Art of Vengeance der Reboot der Serie sein wird, auf den Sega hofft, wenn sie in den Handel kommt, wird nur die Zeit zeigen, aber in Bezug auf die Qualität ist es ein reiner Erfolg. Es ist phänomenal visuell gestaltet und das Kampfsystem ist sowohl für Button-Mashing-Noobs als auch für präzise Veteranen großartig. Shinobi war noch nie besser, es ist ein wahrer Sieg für Lizardcube und Sega.