Shinobi: Art of Vengeance bekommt Besuch vom Golden Axe-Erzschurken Death Adder

Lizardcube und Sega überraschten uns mit Joe Musashis lang erwartetem Comeback in Shinobi: Art of Vengeance, einem von Metroidvania inspirierten Action-Abenteuer, das wir verdientermaßen mit einer sehr guten Note belohnt haben. Aber auch wenn wir davon ausgehen, dass viele von euch mittlerweile am Ende angekommen sind, ist der Spaß noch nicht vorbei.

Nächstes Jahr ist es Zeit für den Sega Villains Stage DLC (in der Deluxe Edition enthalten), wo wir bereits wissen, dass Sonics Erzfeind Dr. Eggman einen Auftritt haben wird. Jetzt wurde ein weiterer Boss bestätigt, nämlich der Bösewicht Death Adder von Golden Axe. Es sieht also so aus, als hätten wir eine Art Greatest Hits mit Sega-Bösewichten, auf die wir uns freuen können und die jetzt einen Vorgeschmack auf den Zorn der Ninjas bekommen werden.

Die Erweiterung wird Anfang nächsten Jahres veröffentlicht, und im Moment haben wir nicht mehr zu bieten als den Instagram-Post unten, der uns eine Vorschau auf das Design gibt.