Dr. Eggman kommt zu Shinobi: Art of Vengeance

Es wurde enthüllt, dass wir im Rahmen der Sega Villains Stage DLC für Shinobi: Art of Vengeance eine Handvoll ikonischer Charaktere erwarten sollten, die in das Actionspiel einfließen werden.

Der erste, der bestätigt wurde, ist Dr. Eggman von Sonic the Hedgehog, der in einer Pressemitteilung als der "erste Herausforderer" beschrieben wird, der eine Bedrohung für Joe Musashi darstellen wird. Es ist noch nicht erwähnt, welche Art von Herausforderung der schnauzbärtige Bösewicht für den agilen Protagonisten darstellen wird, aber wir können davon ausgehen, dass Dr. Eggman irgendwann Anfang 2026 im Spiel erscheinen wird, wenn der DLC erscheint.

Andernfalls sollten wir damit rechnen, dass in Zukunft weitere Bösewichte angekündigt werden, und ebenso hat Sega "noch mehr coole Dinge versprochen, um die Veröffentlichung von Shinobi: Art of Vengeance " einzuläuten.

Wirst du dich Shinobi: Art of Vengeance ansehen, wenn es am 29. August erscheint?