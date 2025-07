Xabi Alonso verspricht, dass "die nächste Saison anders wird" und verpflichtet sich, eine Mannschaft aufzubauen, "in der jeder involviert ist"

HQ

Real Madrid hat gestern Abend einen schweren Schlag erlitten und mit 0:4 gegen Paris Saint-Germain verloren. Der Optimismus in Bezug auf die neue Ära unter Xabi Alonso und die guten Ergebnisse (ein Remis und vier Siege) waren nach zehn Minuten verflogen, mit zwei Toren gleich zu Beginn der Partie nach individuellen Fehlern von Asencio und Rüdiger, gefolgt von weiteren 80 Minuten, die von der Mannschaft von Luis Enrique völlig überwältigt wurden.

Die Abwesenheiten von Dean Huijsen und Trent Alexander-Arnold sind keine Entschuldigung, und der neue Trainer wird große Veränderungen vornehmen müssen, wenn er die Mannschaft, die er von Carlo Ancelotti geerbt hat, verbessern will, indem er die großen Egos (Mbappé, Vini, Bellingham) und das noch ungenutzte Potenzial junger Spieler wie Arda Guller, Endrick, Gonzalo García oder den Neuzugang ausbalancieren will. Franco Mastantuono.

Alonso nimmt die wenigen positiven Aspekte mit: die "Gewissheiten", die er jetzt hat und an denen er arbeiten wird, um sie zu verbessern. "Ich gehe mit einer Perspektive für das nächste Jahr, wenn wir Spieler zurückgewinnen und es Veränderungen geben wird. Die nächste Saison wird anders sein, aber ich werde mit klaren Gewissheiten gehen. Ich nehme alle Informationen mit, die mir dieses Turnier gegeben hat."

Vielleicht in der Erwartung, dass sich die meiste Kritik heute um das mangelnde Pressing der Offensivspieler wie Mbappé und Vini dreht, fügte Alonso hinzu, dass er "eine Mannschaft aufbauen will, die als Einheit spielt und in der jeder involviert ist". Und obwohl er nicht speziell über Verstärkungen sprach, sagte er, dass "wir immer versuchen, uns zu verbessern, und es gibt Raum für Verbesserungen".

Gerüchten zufolge ist die Verpflichtung eines dritten neuen Verteidigers (nach Alexander-Arnold und Huijsen), Álvaro Carreras, so gut wie sicher, und nun wird Alonso einen neuen Mittelfeldspieler anfordern. Es ist noch etwas mehr als ein Monat, bis Madrid sein erstes Ligaspiel (am 19. August) bestreitet, und die Ferien werden kurz sein: Es gibt viel zu tun.