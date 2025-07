PSG besiegt Real Madrid mit 4:0 und zieht ins Finale der Klub-WM ein

HQ

Paris Saint-German ist nach einem 0:4-Sieg gegen Real Madrid der zweite Finalist bei der Klub-WM. Das Duell zwischen den beiden jüngsten Champions-League-Siegern verlief völlig unausgeglichen, PSG war Real Madrid in jeder Hinsicht überlegen: 17 Schüsse, 7 auf das Tor gegen nur 11 Schüsse, 2 auf das Tor, 69 % Ballbesitz und doppelt so viele abgeschlossene Pässe, 681 gegen 306.

Zwei individuelle Fehler von Raúl Asencio und Rüdiger in den ersten zehn Minuten machten das Spiel für Madrid zu Ende, aber trotz des komfortablen Ergebnisses ließ PSG das Spiel nie aus der Hand. Selbst in den Phasen, in denen Madrid den Druck erhöhte, fehlte es ihnen an Präzision und sie kamen nicht ein einziges Mal in die Nähe, um das Tor von Donnarumma zu übertreffen.

PSG besiegte Real Madrid mit 4:0, das gleiche Ergebnis wie zuvor gegen Atlético de Madrid, nur einen Monat nach einem 5:0 gegen Inter Mailand. Auch Bayern München war nicht in der Lage, die Mannschaft von Luis Enrique zu knacken. Wird Chelsea in der Lage sein, gegen den französischen Giganten zu bestehen? Wir werden es am Sonntag, den 13. Juli, um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ wissen.