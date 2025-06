Real Madrid stiehlt dem jungen Argentinier Franco Mastantuono die Verpflichtung von PSG

HQ

Real Madrid ist immer auf der Suche nach jungen Talenten, aber sie geben selten große Summen für die Zahlung von Ausstiegsklauseln aus, sondern warten darauf, dass die Verträge der Spieler auslaufen, um sie in die spanische Hauptstadt locken zu können. Mit Franco Mastantuono könnten sie jedoch eine Ausnahme machen, da ein anderer Verein diesen 17-jährigen offensiven Mittelfeldspieler unbedingt haben möchte: Paris Saint-Germain.

Mastantuono spielt derzeit bei River Plate und hat beim argentinischen Klub einen Vertrag bis Dezember 2026. Real Madrid versucht jedoch, den Verein davon zu überzeugen, ihn ein Jahr früher, auf dem bevorstehenden Wintertransfermarkt im Januar 2026, zu entlassen, wenn seine Ausstiegsklausel niedriger wäre. Derzeit schätzt ihn der Verein auf 45 Millionen Euro, was Real für einen noch jungen Spieler für zu viel hält.

Wahr ist, wie spanische Medien diese Woche berichteten, dass Real Madrids internationaler Chefscout Juni Calafat nach Buenos Aires gereist ist, um mit dem Spieler zu sprechen und ihn davon zu überzeugen, Madrid statt Paris zu wählen. Und anscheinend hat der Teenager, der am 14. August 18 Jahre alt wird, dem zugestimmt und bevorzugt die Farbe Weiß.

Es bleibt abzuwarten, wann er ankommen wird, aber das wahrscheinlichste Szenario ist, dass Mastantuono den Rest der Saison bei River Plate bleiben wird, in der Hoffnung, die Libertadores zu gewinnen, bevor er nach Europa kommt. Franco, der gerade erst von Lionel Scaloni in den argentinischen Kader für die Spiele in diesem Monat berufen wurde, könnte eine Schlüsselfigur für die Zukunft des Klubs sein... aber es könnte eine schlechte Nachricht für Arda Güler sein, der sich in einer ähnlichen Position befindet, und Rodrygo, dessen Zukunft noch ungewiss ist...