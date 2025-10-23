Xabi Alonso lobt Bellingham bei seinem ersten Saisontor gegen Juventus Turin

HQ

Jude Bellingham erzielte das Siegtor in einem sehr umkämpften Champions-Leaugue-Duell zwischen Real Madrid und Juventus, einem echten europäischen Klassiker, auch wenn Juventus derzeit weit davon entfernt ist, in Bestform zu sein, Siebter in der Serie A (sie haben zuletzt 2020 die italienische Meisterschaft gewonnen) und mit nur 2/9 Punkten in der Champions-League-Tabelle.

Das 1:0-Ergebnis hätte ganz anders ausfallen können, wenn nicht die beiden Torhüter Thibaut Courtois und Di Gregorio herausragende Leistungen gezeigt hätten. Aber am Ende erspielten sich die Gastgeber viel mehr Chancen, und das Tor fiel nach einem tollen Schuss von Vinícius: Der Ball prallte an den Pfosten und Bellingham nahm den Abpraller auf und drückte ihn ins Netz, ein Tor, das denen sehr ähnlich war, die er in seiner ersten Saison bei Real Madrid erzielt hatte, mehr als nur reines Können, eine Demonstration von Scharfsinn und Aufmerksamkeit.

Dies ist sein erstes Tor für Real Madrid in dieser Saison, nachdem er die ersten fünf Spiele der Saison wegen einer Operation an der Schulter verpasst hatte, nachdem er sich im November 2023 eine Verletzung zugezogen hatte. Der Engländer hatte in dieser Saison bisher unter dem Kommando von Xabi Alonso meist als Einwechselspieler gespielt, wobei viele darauf hinwiesen, dass Alonso einen Fehler machte, als er Bellingham bei der 2:5-Niederlage gegen Atlético de Madrid Ende September als Startelf einsetzte, als der Spieler nicht in bester körperlicher Verfassung war.

Alonso vertraut nun jedoch voll und ganz auf Bellingham (der auch in der zweiten Länderspielpause für Thomas Tuchels England nicht dabei war, was einige Diskussionen auslöste) für den Clásico am kommenden Sonntag gegen Barcelona. "Er vermittelt so ein gutes Gefühl damit, wie konkurrenzfähig er ist und wie er gefährliche Situationen kreiert. Er hat die Fähigkeiten und den Instinkt, um am Ende des Spielfelds zu sein, aber er ist auch ein Box-to-Box-Spieler. Er ist einer der komplettesten Spieler der Welt", sagte der Trainer von Real Madrid.