Jude Bellingham veröffentlicht erstes Update nach Schulterverletzung, fällt drei Monate aus

Jude Bellingham hat nach seiner Schulteroperation gepostet. Der Spieler erlitt im November 2023, also vor 20 Monaten, eine Luxation in der linken Schulter, musste sich aber aufgrund seiner Aufgaben bei Real Madrid und England einer Operation unterziehen. Aber er konnte es nicht länger hinauszögern.

"Vielen Dank an Andrew Wallace & Susan Alexander, ihr Team und alle in der Fortius Clinic für die Operation und die Gastfreundschaft. An Ivan Ortega und Dr. Leyes für die Anreise zur Unterstützung. Und schließlich an alle anderen für all die guten Wünsche und Liebesbotschaften. Der Prozess, um zurückzukommen, hat bereits begonnen, bis bald."

"Bald" wird es etwa 10 oder 12 Wochen sein. Das bedeutet, dass er voraussichtlich erst im Oktober 2025 zu Real Madrid zurückkehren wird und rund zwei Monate des Wettbewerbs verpassen wird. Es wird erwartet, dass er vor dem nächsten Clásico am 25. und 26. Oktober zurückkehren wird, falls ihr euch wundert. Xabi Alonso wird herausfinden müssen, wie er den vorübergehenden Ausfall eines der Hauptspieler der Mannschaft kompensieren kann, der fast immer in der Startelf stand, zumindest bei Ancelotti.

Der Mittelfeldspieler von Real Madrid und England wurde gleichzeitig operiert, als EA Sports enthüllte, dass Bellingham erneut das Cover von EA Sports FC 26... obwohl er an der Seite von Jamal Musiala von Bayern München sein wird. Leider wird keiner von ihnen aktiv sein, wenn das Spiel am 27. August startet, da Musiala sich bei der Klub-WM eine schreckliche Verletzung zuzog und monatelang ausfallen wird.