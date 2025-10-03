Thomas Tuchel sagt, er habe kein persönliches Problem mit Jude Bellingham, nachdem er ihn aus dem Call ausgeschlossen hat

HQ

Englands Trainer Thomas Tuchel hat die Kaderliste für die nächsten WM-Qualifikationsspiele in der kommenden Woche bekannt gegeben, und einige waren überrascht, dass er den Star von Real Madrid, Jude Bellingham, nicht berücksichtigt hat.

"Das letzte Camp ist erst dreieinhalb Wochen her und die Teamarbeit und der Spirit waren auf höchstem Niveau. Deshalb haben wir beschlossen, die gleiche Gruppe zu diesem Trainingslager einzuladen", sagte Tuchel, der dieselben Spieler aufrief, die im September Serbien mit 5:0 besiegt hatten.

Viele Reporter erinnern sich, als Thomas Tuchel Bellingham im vergangenen Jahr als "abstoßend" bezeichnete und ihn dazu zwang, sich zu entschuldigen und seine Worte über die Wutausbrüche des 22-Jährigen nuanciert. Sie fragten den deutschen Trainer, ob er ein Problem mit dem Mittelfeldspieler habe, aber er versicherte, dass er keines habe, und die Entscheidung, ihn draußen zu lassen, scheint vor allem mit seinem langsamen Start in die Saison zu tun zu haben (er hat nach seiner Schulterverletzung noch kein komplettes Spiel mit Real Madrid absolviert).

"Er ist ein besonderer Spieler, und für besondere Spieler kann es immer besondere Regeln geben. Aber wir haben uns entschieden, bei der einfachen Entscheidung zu bleiben, die gleiche Gruppe einzuladen. Jude hat es immer verdient, hier zu sein. Es gibt auch die Situation, dass er bei Real Madrid noch nicht ganz seinen vollen Rhythmus gefunden hat", sagte Thomas Tuchel (via BBC).

Tuchel erklärte, dass er mit Tuchel telefoniert habe und Jude gehen wolle, und versicherte, dass er weder mit Bellingham noch mit Phil Foden und Jack Grealish ein persönliches Problem habe, die ebenfalls nicht im Team standen. "Phil ist zurück und beeinflusst und entscheidet Spiele für Manchester City. Jack ist sehr nah dran, wieder die beste Version seiner selbst zu sein."

