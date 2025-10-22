Champions League: die fünf Mannschaften, die bisher alle 9 Punkte gewonnen haben, und die vollständige Tabelle der Ligaphase

HQ

Die Champions League wurde in dieser Woche mit dem 3. Spieltag fortgesetzt. Eine Woche, die fast einen Rekord an mehr erzielten Toren gebrochen hätte, zwischen den 43 Toren am Dienstag und den 27 Toren am Mittwoch, was beweist, dass das neue Format funktioniert und jeden Champions-League-Abend ein großes Spektakel bietet.

Nach der dritten von acht Runden haben fünf Mannschaften alle 9 Punkte gewonnen: PSG, Bayern, Inter, Arsenal und Real Madrid, und nur zwei Mannschaften haben alle Spiele verloren und stehen bei null Punkten... darunter überraschenderweise zwei große europäische Klubs wie Benfica in Lissabon und Ajax in Amsterdam.

Champions-League-Tabelle (Stand 22. Oktober 2025)



PSG: 9 Punkte

Bayern: 9 Punkte

Inter: 9 Punkte

Arsenal: 9 Punkte

Real Madrid: 9 Punkte

Dortmund: 7 Punkte

Manchester City: 7 Punkte

Newcastle: 6 Punkte

Barcelona: 6 Punkte

Liverpool: 6 Punkte

Chelsea: 6 Punkte

Sport: 6 Punkte

Qarabag FK: 6 Punkte

Galatasaray: 6 Punkte

Tottenham: 5 Punkte

PSV: 4 Punkte

Atalanta: 4 Punkte

Marseille: 3 Punkte

Atlético Madrid: 3 Punkte

Club Brügge: 3 Punkte

Athletic Club: 3 Punkte

Eintracht Frankfurt: 3 Punkte

Napoli: 3 Punkte

Union Saint-Gilloise: 3 Punkte

Juventus: 2 Punkte

Bodo/Glimt: 2 Punkte

Monaco: 2 Punkte

Slavia Praha: 2 Punkte

Pafos: 2 Punkte

Leverkusen: 2 Punkte

Villarreal: 1 Punkt

Kopenhagen: 1 Punkt

Olympiakos: 1 Punkt

Kairat: 1 Punkt

Benfica: 0 Punkte

Ajax: 0 Punkte



Die Champions League wird in zwei Wochen, am 4. und 5. November, fortgesetzt. Zu den Highlights der 4. Runde gehören Liverpool-Real Madrid, PSG gegen Bayern oder Manchester City gegen Borussia Dortmund. Wer wird Ihrer Meinung nach die Champions League 2025/26 gewinnen?