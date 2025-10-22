Gamereactor

Champions League: die fünf Mannschaften, die bisher alle 9 Punkte gewonnen haben, und die vollständige Tabelle der Ligaphase

PSG, Bayern, Inter, Arsenal und Real Madrid stehen an der Tabellenspitze, aber bis Januar ist noch viel mehr zu spielen...

Die Champions League wurde in dieser Woche mit dem 3. Spieltag fortgesetzt. Eine Woche, die fast einen Rekord an mehr erzielten Toren gebrochen hätte, zwischen den 43 Toren am Dienstag und den 27 Toren am Mittwoch, was beweist, dass das neue Format funktioniert und jeden Champions-League-Abend ein großes Spektakel bietet.

Nach der dritten von acht Runden haben fünf Mannschaften alle 9 Punkte gewonnen: PSG, Bayern, Inter, Arsenal und Real Madrid, und nur zwei Mannschaften haben alle Spiele verloren und stehen bei null Punkten... darunter überraschenderweise zwei große europäische Klubs wie Benfica in Lissabon und Ajax in Amsterdam.

Champions-League-Tabelle (Stand 22. Oktober 2025)


  1. PSG: 9 Punkte

  2. Bayern: 9 Punkte

  3. Inter: 9 Punkte

  4. Arsenal: 9 Punkte

  5. Real Madrid: 9 Punkte

  6. Dortmund: 7 Punkte

  7. Manchester City: 7 Punkte

  8. Newcastle: 6 Punkte

  9. Barcelona: 6 Punkte

  10. Liverpool: 6 Punkte

  11. Chelsea: 6 Punkte

  12. Sport: 6 Punkte

  13. Qarabag FK: 6 Punkte

  14. Galatasaray: 6 Punkte

  15. Tottenham: 5 Punkte

  16. PSV: 4 Punkte

  17. Atalanta: 4 Punkte

  18. Marseille: 3 Punkte

  19. Atlético Madrid: 3 Punkte

  20. Club Brügge: 3 Punkte

  21. Athletic Club: 3 Punkte

  22. Eintracht Frankfurt: 3 Punkte

  23. Napoli: 3 Punkte

  24. Union Saint-Gilloise: 3 Punkte

  25. Juventus: 2 Punkte

  26. Bodo/Glimt: 2 Punkte

  27. Monaco: 2 Punkte

  28. Slavia Praha: 2 Punkte

  29. Pafos: 2 Punkte

  30. Leverkusen: 2 Punkte

  31. Villarreal: 1 Punkt

  32. Kopenhagen: 1 Punkt

  33. Olympiakos: 1 Punkt

  34. Kairat: 1 Punkt

  35. Benfica: 0 Punkte

  36. Ajax: 0 Punkte

Die Champions League wird in zwei Wochen, am 4. und 5. November, fortgesetzt. Zu den Highlights der 4. Runde gehören Liverpool-Real Madrid, PSG gegen Bayern oder Manchester City gegen Borussia Dortmund. Wer wird Ihrer Meinung nach die Champions League 2025/26 gewinnen?

