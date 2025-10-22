Champions League: die fünf Mannschaften, die bisher alle 9 Punkte gewonnen haben, und die vollständige Tabelle der Ligaphase
PSG, Bayern, Inter, Arsenal und Real Madrid stehen an der Tabellenspitze, aber bis Januar ist noch viel mehr zu spielen...
Die Champions League wurde in dieser Woche mit dem 3. Spieltag fortgesetzt. Eine Woche, die fast einen Rekord an mehr erzielten Toren gebrochen hätte, zwischen den 43 Toren am Dienstag und den 27 Toren am Mittwoch, was beweist, dass das neue Format funktioniert und jeden Champions-League-Abend ein großes Spektakel bietet.
Nach der dritten von acht Runden haben fünf Mannschaften alle 9 Punkte gewonnen: PSG, Bayern, Inter, Arsenal und Real Madrid, und nur zwei Mannschaften haben alle Spiele verloren und stehen bei null Punkten... darunter überraschenderweise zwei große europäische Klubs wie Benfica in Lissabon und Ajax in Amsterdam.
Champions-League-Tabelle (Stand 22. Oktober 2025)
- PSG: 9 Punkte
- Bayern: 9 Punkte
- Inter: 9 Punkte
- Arsenal: 9 Punkte
- Real Madrid: 9 Punkte
- Dortmund: 7 Punkte
- Manchester City: 7 Punkte
- Newcastle: 6 Punkte
- Barcelona: 6 Punkte
- Liverpool: 6 Punkte
- Chelsea: 6 Punkte
- Sport: 6 Punkte
- Qarabag FK: 6 Punkte
- Galatasaray: 6 Punkte
- Tottenham: 5 Punkte
- PSV: 4 Punkte
- Atalanta: 4 Punkte
- Marseille: 3 Punkte
- Atlético Madrid: 3 Punkte
- Club Brügge: 3 Punkte
- Athletic Club: 3 Punkte
- Eintracht Frankfurt: 3 Punkte
- Napoli: 3 Punkte
- Union Saint-Gilloise: 3 Punkte
- Juventus: 2 Punkte
- Bodo/Glimt: 2 Punkte
- Monaco: 2 Punkte
- Slavia Praha: 2 Punkte
- Pafos: 2 Punkte
- Leverkusen: 2 Punkte
- Villarreal: 1 Punkt
- Kopenhagen: 1 Punkt
- Olympiakos: 1 Punkt
- Kairat: 1 Punkt
- Benfica: 0 Punkte
- Ajax: 0 Punkte
Die Champions League wird in zwei Wochen, am 4. und 5. November, fortgesetzt. Zu den Highlights der 4. Runde gehören Liverpool-Real Madrid, PSG gegen Bayern oder Manchester City gegen Borussia Dortmund. Wer wird Ihrer Meinung nach die Champions League 2025/26 gewinnen?