Xabi Alonso bestätigt, dass Kylian Mbappé im Supercup-Finale gegen Barcelona dabei sein wird

Real Madrid gewann ein unspektakuläres Derby gegen Atlético de Madrid, sicherte sich dank des Ziels von Valverde und Rodrygo ihre Teilnahme am Finale des spanischen Supercups am Sonntag, wo sie auf Barcelona treffen, die kürzlich Athletic Club mit 5:0 deklassierten. Und es gibt gute Nachrichten für das Team, denn Kylian Mbappé wird beim Team sein.

In der Pressekonferenz nach dem Spiel wurde Xabi Alonso nach Mbappé befragt, und der Trainer sagte, dass Mbappé am Freitag von Madrid nach Dschidda anreisen werde. "Es geht ihm viel besser, er hat trainiert und fühlt sich gut. Seine Chancen zu spielen sind die gleichen wie die aller anderen", sagte der Trainer. Allerdings könnte Antonio Rüdiger das Spiel aufgrund seiner Knieprobleme verpassen, so As.

Mbappé erlitt Ende 2025 eine Knieverletzung, und die Ärzte empfahlen ihm, sich auszuruhen. Er verpasste das erste Ligaspiel 2026 (sein Ersatz, Gonzalo García, erzielte einen Hattrick bei einer 5:1-Klatsche gegen Betis). Madrid gewann am Donnerstag erneut ohne Mbappé, aber offensichtlich sind die Siegchancen von los Blanco mit dem französischen Stürmer deutlich höher, besonders gegen Barcelona: Er hat in jedem Clásico, gegen den er bisher gespielt hat, getroffen und sogar einen Hattrick bei einer Niederlage in der letzten Saison erzielt...

Mbappé wird also im Finale sein, aber es ist unklar, ob er spielen wird oder wie viel, falls es dazu kommt...