Barcelona deklassiert Athletic mit 5:0 und erreicht das Finale des spanischen Supercups in Saudi-Arabien

Der FC Barcelona deklassierte Athletic Club Bilbao und sicherte sich einen Platz im Finale des spanischen Supercups nächsten Sonntag in Saudi-Arabien. Ferran Torres, Fermín López, Bardghji und ein Doppelpack von Raphinha waren die Urheber der fünf Tore gegen den baskischen Klub, in einem Spiel, das besonders interessant war, da es sich um das Duell zwischen Athletics Torwart Unai Simón, ebenfalls Spaniens erster Torwart, und Barcelonas Torwart und potenziellen nächsten Haupttorwart der spanischen Nationalmannschaft handelte. Joan García.

Vier dieser Tore fielen in nur 16 Minuten in der ersten Halbzeit, was Hansi Flick ermöglichte, einige Rotationen vorzunehmen und sicherzustellen, dass sie das Finale am Sonntag in besserer Form erreichen, wo sie je nach Ausgang des zweiten Halbfinals, das heute Abend (20:00 Uhr MEZ) stattfinden wird, entweder Real Madrid oder Atlético de Madrid treffen werden, 19:00 GMT).

Barcelona hat den Supercup 15 Mal gewonnen, darunter im letzten Jahr, als sie Real Madrid deklassierten. Barça hat nun neun Siege in Folge in allen Wettbewerben: Die letzte Niederlage war im November gegen Chelsea.