Eigengewachsene Spieler führen Real Madrid zu einer 1:5-Demontage gegen Betis

Real Madrid ist vielversprechend ins Jahr 2026 gestartet, mit einer 1:5-Klatsche gegen Real Betis in der LaLiga und einer sehr seltenen Situation: Alle fünf Tore wurden von spanischen Eigenmannschaftsspielern aus La Fábrica, der Akademie des Vereins, erzielt. Gonzalo García, der berühmt wurde, nachdem er im vergangenen Sommer gemeinsam Torschützenkönig der Vereins-Weltmeisterschaft war, erzielte einen Hattrick, während die Verteidiger Raúl Asencio und Fran García zwei weitere Tore erzielten.

García, 21, kam unter Xabi Alonso kaum zum Einsatz, doch Kylian Mbappés Verletzung verschaffte ihm eine seltene Gelegenheit, die er nutzte. Die Madrider Fans im Bernabéu waren begeistert, doch auch Vinícius wurde in den letzten zehn Minuten von Pfiffen und Buhrufen bedroht.

Trotz des großen Sieges ist Xabi Alonsos Zukunft beim Verein noch nicht vollständig gesichert, und diese Woche steht vor entscheidenden Terminen: Sie treffen am Donnerstag im Halbfinale des spanischen Supercups auf Atlético de Madrid, und wenn sie gewinnen, könnten sie am Sonntag auf Barcelona treffen.