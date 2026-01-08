Real Madrid gewinnt ein unspektakuläres Derby gegen Atlético Madrid und stellt am Sonntag ein neues Clásico auf

HQ

Real Madrid besiegte Atlético de Madrid im Halbfinale des spanischen Supercups und trifft nächsten Sonntag im Finale in Saudi-Arabien auf den FC Barcelona. Real Madrid ging in der ersten Minute sehr früh in Führung, dank eines kraftvollen Freistoßes von Fede Valverde, und später erzielte Rodrygo das zweite Tor, erneut nach einem Pass von Valverde.

Doch Sorloths Kopfball eröffnete das Spiel für Atleti, die deutlich mehr Schüsse als Real erzielten, aber keine weiteren Chancen verwerten konnten. Stattdessen wird es ein weiteres Clásico im Finale sein, gegen Barcelona, das gestern Athletic Club mit 5:0 deklassierte.

Im Vergleich zu anderen spannenden Derbys zwischen den beiden Madrider Vereinen war dieses Spiel kaum zu überwinden, mit wenigen Chancen der beiden Mannschaften, und Real Madrid wurde mit dem Ergebnis zu wohl und schaffte es nicht, über die beiden Tore hinaus bedeutende Schüsse zu kreieren. Rodrygo, Vinícius und Julián Álvarez hatten einige brillante Momente, und Inícius sah eine gelbe Karte, als er das Spielfeld verließ, nachdem Atletis Trainer Cholo Simeone ihn verspottet hatte.

Das Finale zwischen Real Madrid und Barcelona findet am Sonntag, 20:00 Uhr MEZ, 19:00 GMT statt.