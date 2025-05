Wo wird Kevin de Bruyne in der nächsten Saison spielen?

HQ

Kevin De Bruyne erhielt in seinem letzten Spiel für Manchester City stehende Ovationen. Der 33-jährige belgische Mittelfeldspieler, der ein Jahrzehnt lang im Etihad spielte und unter anderem mit sechs Premier-League-Titeln, zwei FA-Cup- und einer Champions-League-Meisterschaft die erfolgreichste Ära des Vereins anführte, wurde nicht nur als einer der besten Spieler von Manchester City, sondern als einer der besten Premier-League-Spieler aller Zeiten geehrt.

Denn es wurde allgemein davon ausgegangen, dass er die Premier League verlassen und Manchester City und Pep Guardiola, die fast zur gleichen Zeit wie er zum Verein kamen, nicht "verraten" würde. Ihm zu Ehren errichtet der Verein sogar eine Statue neben dem Stadion...

Kevin de Bruyne scheint Napoli näher zu stehen, aber es wurde noch kein Deal gemacht...

Die Gerüchte über einen Wechsel zu Napoli, dem jüngsten Sieger der Serie A, haben in den letzten Tagen zugenommen. The Independent veröffentlichte jedoch am Mittwoch, dass Kevin de Bruyne noch nicht entschieden habe, wohin er gehen werde, da er viele Angebote erhalten habe. Einer von denen, die ihn dazu brachten, innezuhalten und darüber nachzudenken... war Liverpool, einer der größten Rivalen von Manchester City.

Die Verhandlungen zwischen de Bruyne und Napoli dauern jedoch noch an. Die neuesten Nachrichten über den Deal kommen von Fabrizio Romano, der am Freitag sagte, dass Napoli dem Abschluss des Deals mit dem Mittelfeldspieler "definitiv näher kommt".