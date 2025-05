Napoli gewinnt die Serie A mit einem Punkt Vorsprung auf Inter nach einem Sieg gegen Cagliari

HQ

Italiens Serie A war während der gesamten Saison die engste große Liga in Europa, und zwei Sieger hätten am letzten Spieltag gekürt werden können: Inter oder Neapel. Obwohl Inter Mailand in den letzten Monaten in Führung lag (neben Atalanta), war es am Ende Napoli, das seinen vierten Scudetto gewann, und vielleicht noch bemerkenswerter, den zweiten in zwei Jahren.

Nach 38 Spielen gewinnt Napoli mit 82 Punkten, gefolgt von Inter mit 81 Punkten. Beide Mannschaften gewannen mit 2:0: Der ehemalige Spieler von Manchester United, Scott McTominay, und Romelu Lukako (der zuvor für Inter spielte) erzielten zwei Tore gegen Cagliari, und sie waren mehr als genug, um sich den Titel zu sichern, obwohl Inter am letzten Spieltag mit einem 2:0-Sieg gegen Como seine Hausaufgaben machte.

Es ist ein riesiger Aufschwung für die italienische Mannschaft, die innerhalb von zwei Jahren zwei Meistertitel gewonnen hat, etwas, das seit den Tagen von Maradona (wo er 1987 und 1990 die Serie A gewann) nicht mehr passiert ist. Eine riesige Party wird die ganze Nacht und das ganze Wochenende über in Neapel stattfinden, einer Stadt, die es nicht gewohnt ist, nach (oder vor) den Tagen von Maradona zu gewinnen, aber in letzter Zeit große Erfolge wie die Coppa Italia im Jahr 2020 erzielt hat und nächstes Jahr in der Champions League spielen wird... nachdem er letztes Jahr in der Liga den zehnten Platz belegt hatte.