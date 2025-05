HQ

Pep Guardiolas Manchester City hat eine der schwierigsten Saisons hinter sich, seit der Trainer von Santpedor das Amt übernommen hat. Es sei daran erinnert, dass seine erste Saison 2016-17 war, in der die Mannschaft den dritten Tabellenplatz belegte und keine Trophäen gewann, genau wie in dieser Saison. Ein Schlüsselfaktor für diesen Leistungsabfall war die Verletzung des spanischen Mittelfeldspielers Rodrigo "Rodri" Hernández, die eine große Lücke im Mittelfeld der Citizens hinterließ.

Am vergangenen Dienstag trafen die Manchester-Spieler auf Bournemouth, die Heimat von Real Madrids Neuzugang Dean Huijsen, und sicherten sich einen 3:1-Sieg im Etihad Stadium. In der 82. Spielminute wurde Rodri für Erling Haaland eingewechselt und kehrte acht Monate nach einer Bänderverletzung im rechten Knie auf das Feld zurück. Einschließlich der Nachspielzeit kam der Spanier für etwa 20 Minuten zum Einsatz, und am 38. Spieltag werden wir wahrscheinlich noch ein paar Minuten vom aktuellen Gewinner des Ballon d'Or sehen, während er versucht, vor der Klub-Weltmeisterschaft wieder in seinen Wettkampfrhythmus zu finden.

Neben der Rückkehr gab es auch einen Abschied. Der belgische Mittelfeldspieler Kevin De Bruyne, eine himmelblaue Legende, verabschiedete sich emotional von den Zuschauern in Manchester, erhielt stehende Ovationen und feierte nach dem Spiel mit einem Tribut-Video mit Familie, Freunden, Teamkollegen und ehemaligen Kollegen. Er wandte sich auch an die Fans, die seine Tore seit über einem Jahrzehnt bejubeln, von seiner Ankunft aus Wolfsburg bis heute, da er den Verein als einer der ganz Großen aller Zeiten verlässt. Er wird mit einer Statue vor dem Stadion geehrt.

Die Tabelle ist noch nicht endgültig, aber der Sieg gegen Bournemouth ist praktisch ein Siegel für die Qualifikation für die Champions League in der nächsten Saison. Manchester City liegt derzeit bei 68 Punkten und damit nur zwei vor den Verfolgern (Newcastle United, Chelsea und Aston Villa), während Nottingham Forest ebenfalls innerhalb von drei Punkten liegt. Der letzte Spieltag verspricht Dramatik bis zum Schluss.