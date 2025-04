Kevin De Bruyne, Kapitän von Manchester City, kündigt an, den Verein zu verlassen

HQ

Kevin De Bruyne, Kapitän von Manchester City und seit seinem Wechsel von Wolfsburg im Jahr 2015 ein Schlüsselspieler des Vereins, hat bekannt gegeben, dass er den Verein am Ende der Saison verlassen wird. Der belgische Spieler kündigte dies in einem X-Post an und bedankte sich bei den Fans und der Stadt, die "sein Leben verändert" und ihm alles gegeben haben. "Ich hatte keine andere Wahl, als alles zurückzugeben. Und raten Sie mal, wir haben alles gewonnen."

In seinem Jahrzehnt bei City hat er 16 Trophäen gewonnen, darunter sechs Premier-League-Titel und einen Champions-League-Pokal im Jahr 2023, wobei er 106 und 117 Vorlagen erzielte. Beim Ballon d'Or Rennen 2023 wurde er Dritter. Allerdings hatte der Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison weniger gespielt: 31 Einsätze, aber nur 21 Startelfeinsätze, verletzungsbedingt, aber auch von Pep Guardiola oft außer Gefecht gesetzt

De Bruyne bittet darum, diese letzten Momente gemeinsam genießen zu dürfen. Seine Zukunft ist ungewiss, aber er hat immer noch die Chance, mit dem Verein den letzten Titel, den FA Cup, zu gewinnen: Am Sonntag, den 27. April, bestreiten sie das Halbfinale gegen Nottingham Forest. Er wird seinem Team auch helfen, in der Premier League mindestens Vierter zu werden, um sich im nächsten Jahr einen Platz in der Champions League zu sichern.