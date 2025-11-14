WM-Qualifikationsspiele am Freitag: Können sich Deutschland und Kroatien heute Abend qualifizieren?

HQ

Die WM-Qualifikation für die europäischen Nationen geht am Freitag, den 14. November, weiter, nach einem ereignisreichen Donnerstag, an dem sich Frankreich qualifizierte, ist im Grunde auch Norwegen qualifiziert... und Cristiano Ronaldo wurde gegen Irland des Feldes verwiesen.

Am Freitag sind die Gruppen A, G und L an der Reihe. In Gruppe G können sich die Niederlande (16 Punkte, +19 Tore) rechnerisch nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren, aber die deutlich bessere Tordifferenz als Polen (13 Punkte, +6 Tore) bedeutet, dass es so gut wie sicher ist, dass sich die Niederländer als Gruppensieger qualifizieren und Polen in die Play-offs einzieht.

Heute könnten wir sehen, dass Kroatien (16 Punkte) qualifiziert ist, wenn sie heute Abend in Gruppe L gegen die Färöer-Inseln gewinnen oder gewinnen. Die Färöer-Inseln träumten nach dem schockierenden Sieg gegen Tschechien im vergangenen Monat von der Qualifikation für die Weltmeisterschaft, aber ihre Chancen sind sehr gering und sie müssen Kroatien schlagen... und dann hoffen, dass Tschechien am 17. November gegen Gibraltar verliert. Es scheint also wahrscheinlich, dass Kroatien mit direkter Qualifikation den ersten Platz belegt und Tschechien in die Play-offs einzieht.

Und dann ist da noch die Gruppe A, in der Deutschland mit der Slowakei (9 Punkte) gleichauf liegt: Solange Deutschland heute nicht gegen Luxemburg verliert, was zu erwarten ist, und Nordirland heute Abend die Slowakei nicht überrascht, scheint der Gruppensieger am Montag im Spiel zwischen Deutschland und der Slowakei in Leipzig entschieden zu werden. Selbst wenn die Slowakei heute verliert, könnte sich Deutschland erst nächste Woche qualifizieren.

Alle WM-Qualifikationsspiele für Freitag, 14. November



Finnland - Malta: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT



Kroatien - Färöer-Inseln: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Slowakei - Nordirland: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Luxemburg - Deutschland: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Gibraltar - Montenegro: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Polen - Niederlande: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT

