Cristiano Ronaldo droht eine Sperre von drei Spielen wegen Körperverletzung und könnte den Start der WM 2026 verpassen

Cristiano Ronaldo erhielt am Donnerstagabend seine erste Rote Karte als Spieler Portugals. Nach 226 Einsätzen für die A-Nationalmannschaft seit 2003 war es das erste Mal, dass er des Feldes verwiesen wurde, nachdem er den irischen Verteidiger Dara O'Shea im Strafraum mit dem Ellbogen getroffen hatte. Es geschah in der 61. Minute einer 0:2-Niederlage gegen Irland in der WM-Qualifikation, die die portugiesische Mannschaft dazu zwingt, am kommenden Sonntag, dem 16. November, gegen Armenien zu gewinnen oder zu hoffen, dass Ungarn nicht gegen Irland gewinnt.

In der Realität ist die WM-Qualifikation angesichts des großen Unterschieds zwischen Portugal und Aremania sehr wahrscheinlich, aber Portugal steht nun vor einem Problem: Ronaldo könnte wegen gewalttätigen Verhaltens bestraft werden. Natürlich wird Ronaldo am kommenden Sonntag gegen Aremania nicht mit seiner Mannschaft dabei sein, aber wenn er von der FIFA sanktioniert wird, könnte er eine Sperre von drei Spielen erhalten... Und das würde bedeuten, die ersten beiden WM-Gruppenspiele zu verpassen.

Gemäß dem FIFA-Disziplinarreglement "werden Spieler und Offizielle für Vergehen wie unten beschrieben (...) mindestens drei Spiele oder eine angemessene Zeit für Körperverletzungen, einschließlich Ellbogenschlag, Schläge, Tritte, Beißen, Spucken oder Schlagen eines Gegners oder einer anderen Person als eines Spieloffiziellen, gesperrt".

Die Aktion, die Ronaldo seine erste Rote Karte für Portugal kostete

Der Schiedsrichter geht davon aus, dass der Ellbogenstoß passiert ist: Ronaldo sah zunächst eine gelbe Karte, aber nach einer VAR-Überprüfung zeigte ihm der schwedische Schiedsrichter Glenn Nyberg eine rote Karte. Portugals Trainer Roberto Martínez ist anderer Meinung, dass es kein Schlag mit dem Ellbogen war, sondern mit dem ganzen Körper, "aber von der Kamera aus sieht es aus wie ein Ellbogen".

"Die Rote Karte ist nur ein Kapitän, der in 226 Spielen noch nie vom Platz gestellt wurde - ich denke, das verdient einfach Anerkennung - und heute fand ich es ein bisschen hart, weil er sich um die Mannschaft kümmert", sagte Martínez.

Der Moment war besonders dramatisch, weil Ronaldo nach dem Foul spöttisch weinte, kurz bevor er die Rote Karte sah. Dann applaudierte er sarkastisch den irischen Zuschauern, als sie ihn verspotteten.

Ronaldo wird das Spiel gegen Armenien am kommenden Sonntag verpassen. Wenn sie es gewinnen, qualifizieren sie sich für die Weltmeisterschaft. Wenn nicht, würde Portugal die europäischen Play-off-Spiele im März bestreiten. Nun liegt es an der FIFA, zu entscheiden, ob Ronaldo eine längere Sperre erhält, die dazu führen würde, dass er zwei Spiele in den Play-offs verpassen würde... oder die Gruppenphase der Weltmeisterschaft.

