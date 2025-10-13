Färöer-Inseln träumen mit überraschendem Sieg gegen Tschechien von der WM

HQ

Eine der bemerkenswertesten Überraschungen in der WM-Qualifikation sind die Färöer-Inseln: Diese Achipielago, ein autonomes Territorium von Dänemark, hat nun drei Spiele in Folge gewonnen, darunter die Tschechischen Republik am Sonntag mit 2:1.

Die Färöer-Inseln stehen in der FIFA-Rangliste auf Platz 136, während Tschechien auf Platz 39 liegt. Aber der Fußball ist dort extrem beliebt (sie haben 7.000 registrierte Spieler, bei einer Gesamtbevölkerung von weniger als 55.000) mit einer Premier League der Färöer-Inseln mit zehn Mannschaften, trotz der wenigen Sonnenstunden, die sie aufgrund ihrer Nähe zum Polarkreis erhielten.

Die nordischen Achipielago haben sich noch nie für eine Weltmeisterschaft qualifiziert, tatsächlich haben sie noch nie mehr als zwei Spiele in der Qualifikationsrunde gewonnen, wobei ihr größter Erfolg der 1:0-Sieg gegen Griechenland im Jahr 2014 war. Diesmal haben sie vier gewonnen, drei verloren, nie mit mehr als einem Tor, und sind mit 12 Punkten Tabellendritter in der Gruppe L, nur einen Punkt weniger als Tschechien. Spitzenreiter ist Kroatien mit 16 Punkten und einem Spiel in der Hinterhand.

Angesichts der Tatsache, dass sich nur der Führende für die Weltmeisterschaft qualifiziert und der Zweite in die europäischen Play-offs einzieht, haben die Färöer-Inseln immer noch Chancen, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren (es wäre bei weitem das kleinste Land, das sich für eine Weltmeisterschaft qualifiziert), aber die Chancen sind gering: Die Färöer-Inseln müssten Kroatien gewinnen und, was vielleicht noch unwahrscheinlicher ist, Tschechien müsste im November gegen Gibraltar verlieren.