Frankreich (und seien wir ehrlich, Norwegen) qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft und eine große Überraschung mit Portugal!

Frankreich ist das nächste Land, das sich mathematisch für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert, nachdem es die Ukraine mit 4:0 besiegt hat, mit Toren von Kylian Mbappé (ein Doppelpack), Michael Olise und Hugo Ekitike am zehnten Jahrestag der Terroranschläge in Paris, die in der Nähe des Stade de France begannen. Mit 13 Punkten kann sie jetzt niemand mehr einholen, und der zweite Platz in Gruppe D wird am 16. November zwischen Island und der Ukraine (beide 7 Punkte) entschieden.

In Gruppe I ist Norwegen noch nicht offiziell qualifiziert, aber nach dem 4:1-Sieg gegen Norwegen durch Doppelpacks von Sörloth und Haaland stehen sie als Gruppensieger so gut wie fest. Norwegen und Italien stehen sich am 16. November gegenüber: Selbst wenn Italien Norwegen schlägt, müssten sie ein Tor erzielen... 18 Tore, um Norwegens enormen Torschnitt zu brechen, dank Erling Haaland. Italien wird dann Gruppenzweiter und spielt im März 2026 die Play-offs.

In der Gruppe K gewann England, das bereits qualifiziert war, mit 2:0 gegen Serbien und schied damit aus, Albanien sicherte sich den zweiten Platz. Und eine große Überraschung gab es in Gruppe F, wo Portugal mit 0:2 gegen Irland verlor (und Cristiano Ronaldo des Feldes verwiesen wurde). Portugal muss nun am kommenden Montag gegen Armenien gewinnen oder hoffen, dass Ungarn nicht gegen Irland gewinnt, um sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Mit einem Sieg gegen Ungarn könnte sich Irland als Gruppenzweiter qualifizieren.