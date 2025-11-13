Wer kann sich heute, Donnerstag, 13. November, für die Weltmeisterschaft 2026 qualifizieren?

HQ

Heute, am Donnerstag, 13. November, beginnen die letzten WM-Qualifikationsspiele, der erste von zwei Spieltagen, die bis Dienstag, 18. November, laufen. Bis dahin werden wir die meisten qualifizierten Nationen für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada kennen.

Für die europäischen Nationen gibt es 12 reservierte Plätze, einen für jeden der Gruppensieger in jeder der 12 Gruppen. Von diesen sicherte sich im vergangenen Monat nur England die Qualifikation, aber viele konnten ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft schon früher besiegeln.

Es werden noch 4 weitere Plätze nur für europäische Nationen zur Verfügung stehen, aber wer sie einnimmt, entscheidet sich in den europäischen Play-offs im März 2026. Die Mannschaften, die dort teilnehmen werden, sind alle 12 Zweitplatzierten jeder Gruppe sowie die vier bestplatzierten Sieger der Nations League-Sektionen, die nicht unter den ersten beiden landeten (was derzeit Wales, Rumänien, Schweden, Nordirland, Moldawien oder San Marino sein könnte).

Heute, Donnerstag, 13. November, haben wir Spiele für die Gruppen D, F, I und K.

9. Spieltag: Donnerstag, 13. November:



D - Norwegen - Estland: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT



F - Armenien - Ungarn: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT



I - Aserbaidschan - Island: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT



D - England - Serbien: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



F - Moldawien - Italien: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



I - Irland - Portugal: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



K - Frankreich - Ukraine: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



K - Andorra - Albanien: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



In Gruppe D könnte sich Frankreich als Gruppenerster für die WM qualifizieren, wenn es heute Abend im Stade de France gegen die Ukraine gewinnt (genau zehn Jahre nach den Terroranschlägen in Paris, einschließlich des Fußballstadions). In diesem Szenario würde der zweite Platz am 16. November zwischen der Ukraine und Island entschieden, wobei die Ukraine derzeit einen größeren Vorsprung hat (7 Punkte für die Ukraine gegenüber 4 Punkten für Island).

In Gruppe F könnte sich Portugal mathematisch qualifizieren, wenn es heute Abend Irland besiegt. Hinter der Mannschaft von Cristiano Ronaldo haben auch Ungarn (5 Punkte), Irland (4 Punkte) und Armenien (3 Punkte) Chancen auf den zweiten Platz, wobei Irlands Hoffnungen schwinden, wenn sie heute nicht gegen Portugal gewinnen. Der zweite Platz wird wahrscheinlich zwischen dem Sieger des heutigen Spiels Armenien gegen Ungarn entschieden.

In Gruppe I ist es ein Zweikampf zwischen Norwegen (18 Punkte) und Italien (15 Punkte). Wenn Norwegen gegen Estland gewinnt und Italien nicht gegen Moldawien gewinnt, würde Norwegen heute den ersten Platz in der Gruppe sichern, aber selbst wenn beide heute Punkte holen und Italien am 16. November Norwegen schlägt, hat Norwegen dank Erling Haaland eine enorme Tordifferenz (26 gegenüber 16 für Italien), was als Tiebreak dienen würde.

In Gruppe K hat sich England bereits in der letzten Länderspielpause qualifiziert, so dass der zweite Platz von Serbien (11 Punkte) und Albanien (10 Punkte) abhängt, die am 16. November entschieden werden könnten, aber nur, wenn Serbien es heute schafft, einige Punkte gegen England zu gewinnen.

Wirst du die Qualifikationsspiele für die WM 2026 verfolgen?