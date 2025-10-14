Bis Oktober 2025 haben sich alle 28 Mannschaften für die WM 2026 qualifiziert

HQ

Die Weltmeisterschaft 2026 wird 48 Mannschaften haben, 50 % mehr als der übliche Wettbewerb mit 32 Mannschaften, und sie wird in drei Ländern stattfinden: den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada. Bei der größten Weltmeisterschaft aller Zeiten sind inzwischen mehr als die Hälfte der Teilnehmer bestätigt: Zu Beginn der Länderspielpause waren 20 Mannschaften als qualifiziert bestätigt, acht weitere haben sich im Oktober ihr Ticket gesichert.

Dies ist die Liste der Nationen, die sich ab dem 14. Oktober für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert haben. Nur noch Europa sowie Nord- und Mittelamerika entscheiden über die qualifizierten Nationen, der Rest wird in Play-offs entschieden (4 für Europa, 2 für den Rest der Konföderationen).

Afrika (9/9 + 1 Playoff-Platz)



Algerien



Ägypten



Ghana



Marokko



Tunesien



Elfenbeinküste



Senegal



Kap Verde



Südafrika



Asien (8/8 + 1 Playoff-Platz)



Australien



Iran



Japan



Jordanien



Südkorea



Katar



Saudi-Arabien



Usbekistan



Europa (1/12 + 4 Playoff-Plätze)



England



Ozeanien (1/1 + 1 Playoff-Platz)



Neuseeland



Südamerika (6/6 + 1 Playoff-Platz)



Argentinien



Brazilien



Ecuador



Uruguay



Kolumbien



Paraguay



Nord- und Mittelamerika (3 Gastgeberländer + 0/3 + 2 Playoff-Platz)



USA



Mexiko



Kanada



Wer wird Ihrer Meinung nach den Weltcup 2026 im nächsten Sommer gewinnen?