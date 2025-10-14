Bis Oktober 2025 haben sich alle 28 Mannschaften für die WM 2026 qualifiziert
Mehr als die Hälfte der Teilnehmer für den World Cup 2026 stehen bereits fest.
Die Weltmeisterschaft 2026 wird 48 Mannschaften haben, 50 % mehr als der übliche Wettbewerb mit 32 Mannschaften, und sie wird in drei Ländern stattfinden: den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada. Bei der größten Weltmeisterschaft aller Zeiten sind inzwischen mehr als die Hälfte der Teilnehmer bestätigt: Zu Beginn der Länderspielpause waren 20 Mannschaften als qualifiziert bestätigt, acht weitere haben sich im Oktober ihr Ticket gesichert.
Dies ist die Liste der Nationen, die sich ab dem 14. Oktober für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert haben. Nur noch Europa sowie Nord- und Mittelamerika entscheiden über die qualifizierten Nationen, der Rest wird in Play-offs entschieden (4 für Europa, 2 für den Rest der Konföderationen).
Afrika (9/9 + 1 Playoff-Platz)
- Algerien
- Ägypten
- Ghana
- Marokko
- Tunesien
- Elfenbeinküste
- Senegal
- Kap Verde
- Südafrika
Asien (8/8 + 1 Playoff-Platz)
- Australien
- Iran
- Japan
- Jordanien
- Südkorea
- Katar
- Saudi-Arabien
- Usbekistan
Europa (1/12 + 4 Playoff-Plätze)
- England
Ozeanien (1/1 + 1 Playoff-Platz)
- Neuseeland
Südamerika (6/6 + 1 Playoff-Platz)
- Argentinien
- Brazilien
- Ecuador
- Uruguay
- Kolumbien
- Paraguay
Nord- und Mittelamerika (3 Gastgeberländer + 0/3 + 2 Playoff-Platz)
- USA
- Mexiko
- Kanada
Wer wird Ihrer Meinung nach den Weltcup 2026 im nächsten Sommer gewinnen?