Länderspielpause im November: Alle (und letzten) WM-Qualifikationsspiele nächste Woche für die UEFA
Die meisten der für die Weltmeisterschaft qualifizierten Nationen in Europa werden Ende nächster Woche und in der Woche danach entschieden.
Die letzte Länderspielpause des Jahres rückt näher: Die nationalen Ligen enden nach diesem Wochenende, da die Spieler wieder für ihre Länderspiele einberufen werden, und dies ist für viele europäische Spieler von entscheidender Bedeutung, da die WM-Qualifikation für die UEFA endet Bisher hat sich nach den vorangegangenen Spieltagen (England) nur eine europäische Mannschaft mathematisch für die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika qualifiziert.
Während auf anderen Kontinenten Freundschaftsspiele ausgetragen werden, richten sich an den letzten beiden Spieltagen der Gruppenphase zwischen Donnerstag, 13. November, und Dienstag, 18. November, alle Augen auf Europa. Hier ist der Spielplan für den internationalen Fußball in der nächsten Woche:
9. Spieltag
Donnerstag, 13. November
- Norwegen – Estland: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT
- Armenien - Ungarn: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT
- Aserbaidschan - Island: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT
- England - Serbien: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Moldawien - Italien: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Irland - Portugal: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Frankreich - Ukraine: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Andorra - Albanien: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
Freitag, 14. November
- Finnland - Malta: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT
- Kroatien - Färöer-Inseln: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Slowakei - Nordirland: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Luxemburg - Deutschland: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Gibraltar - Montenegro: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Polen - Niederlande: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
Samstag, 15. November
- Kasachstan - Belgien: 15:00 Uhr MEZ, 14:00 Uhr GMT
- Türkei - Bulgarien: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT
- Liechtenstein - Wales: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT
- Georgien - Spanien: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT
- Zypern - Österreich: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT
- Bosnien und Herzegowina - Rumänien: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Dänemark - Weißrussland: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Slowenien - Kosovo: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Griechenland - Schottland: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Schweiz vs. Schweden: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
10. Spieltag
Sonntag, 16. November
- Ungarn - Irland: 15:00 Uhr MEZ, 14:00 Uhr GMT
- Portugal - Armenien: 15:00 Uhr MEZ, 14:00 Uhr GMT
- Ukraine vs. Island: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT
- Aserbaidschan - Frankreich: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT
- Serbien - Lettland: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Albanien - England: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Italien - Norwegen: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Israel - Moldawien: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
Montag, 17. November
- Malta vs. Polen 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Tschechien - Gibraltar 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Niederlande vs. Litauen 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Deutschland - Slowakei 20.45 Uhr, 19.45 Uhr GMT
- Nordirland - Luxemburg 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Montenegro - Kroatien 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
Dienstag, 18. November
- Rumänien vs. San Marino 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Weißrussland - Griechenland 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Bulgarien - Georgien 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Spanien - Türkei 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Schweden - Slowenien 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Wales - Nordmazedonien 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Kosovo - Schweiz 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Belgien - Liechtenstein 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
- Österreich - Bosnien und Herzegowina 20.45 Uhr MEZ, 19.45 Uhr GMT
- Schottland - Dänemark 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT
Wann sind die nächsten Länderspielpausen?
Dies ist die letzte Länderspielpause des Jahres. Die Auslosung für die Weltmeisterschaft 2026 findet am 5. Dezember 2025 statt, wobei sechs Plätze noch vergeben werden, die zwischen dem 23. und 31. März 2026 vergeben werden. Für die UEFA-Play-offs (für Mannschaften, die in ihrer Gruppe den zweiten Platz belegen) sind vier Plätze frei, während in den Play-offs zwischen den Konföderationen (alle anderen Konföderationen außer Europa) zwei weitere Plätze vergeben werden.