Länderspielpause im November: Alle (und letzten) WM-Qualifikationsspiele nächste Woche für die UEFA

HQ

Die letzte Länderspielpause des Jahres rückt näher: Die nationalen Ligen enden nach diesem Wochenende, da die Spieler wieder für ihre Länderspiele einberufen werden, und dies ist für viele europäische Spieler von entscheidender Bedeutung, da die WM-Qualifikation für die UEFA endet Bisher hat sich nach den vorangegangenen Spieltagen (England) nur eine europäische Mannschaft mathematisch für die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika qualifiziert.

Während auf anderen Kontinenten Freundschaftsspiele ausgetragen werden, richten sich an den letzten beiden Spieltagen der Gruppenphase zwischen Donnerstag, 13. November, und Dienstag, 18. November, alle Augen auf Europa. Hier ist der Spielplan für den internationalen Fußball in der nächsten Woche:

9. Spieltag

Donnerstag, 13. November



Norwegen – Estland: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT



Armenien - Ungarn: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT



Aserbaidschan - Island: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT



England - Serbien: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Moldawien - Italien: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Irland - Portugal: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Frankreich - Ukraine: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Andorra - Albanien: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Freitag, 14. November



Finnland - Malta: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT



Kroatien - Färöer-Inseln: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Slowakei - Nordirland: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Luxemburg - Deutschland: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Gibraltar - Montenegro: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Polen - Niederlande: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Samstag, 15. November



Kasachstan - Belgien: 15:00 Uhr MEZ, 14:00 Uhr GMT



Türkei - Bulgarien: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT



Liechtenstein - Wales: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT



Georgien - Spanien: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT



Zypern - Österreich: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT



Bosnien und Herzegowina - Rumänien: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Dänemark - Weißrussland: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Slowenien - Kosovo: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Griechenland - Schottland: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Schweiz vs. Schweden: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



10. Spieltag

Sonntag, 16. November



Ungarn - Irland: 15:00 Uhr MEZ, 14:00 Uhr GMT



Portugal - Armenien: 15:00 Uhr MEZ, 14:00 Uhr GMT



Ukraine vs. Island: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT



Aserbaidschan - Frankreich: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT



Serbien - Lettland: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Albanien - England: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Italien - Norwegen: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Israel - Moldawien: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Montag, 17. November



Malta vs. Polen 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Tschechien - Gibraltar 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Niederlande vs. Litauen 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Deutschland - Slowakei 20.45 Uhr, 19.45 Uhr GMT



Nordirland - Luxemburg 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Montenegro - Kroatien 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Dienstag, 18. November



Rumänien vs. San Marino 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Weißrussland - Griechenland 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Bulgarien - Georgien 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Spanien - Türkei 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Schweden - Slowenien 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Wales - Nordmazedonien 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Kosovo - Schweiz 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Belgien - Liechtenstein 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Österreich - Bosnien und Herzegowina 20.45 Uhr MEZ, 19.45 Uhr GMT



Schottland - Dänemark 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Wann sind die nächsten Länderspielpausen?

Dies ist die letzte Länderspielpause des Jahres. Die Auslosung für die Weltmeisterschaft 2026 findet am 5. Dezember 2025 statt, wobei sechs Plätze noch vergeben werden, die zwischen dem 23. und 31. März 2026 vergeben werden. Für die UEFA-Play-offs (für Mannschaften, die in ihrer Gruppe den zweiten Platz belegen) sind vier Plätze frei, während in den Play-offs zwischen den Konföderationen (alle anderen Konföderationen außer Europa) zwei weitere Plätze vergeben werden.