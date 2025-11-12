Kylian Mbappé über den Jahrestag der Anschläge von Paris 2015: "Es gibt ein WM-Qualifikationsspiel, aber es gibt viel wichtigere Dinge"

HQ

Frankreich bestreitet morgen (20.45 Uhr MEZ, 19.45 Uhr MESZ) im Stade de France ein WM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine, an dem Tag des Gedenkens an den zehnten Jahrestag der tödlichen Terroranschläge vom 13. November 2015 in Paris. Die koordinierten Anschläge begannen am Stade de France, wo drei Selbstmordattentäter vor dem Stadion Bomben zündeten und eine Person töteten. Sie versäumten es, das Stadion zu betreten, wo sie während eines Freundschaftsspiels zwischen Frankreich und Deutschland, an dem der damalige Präsident François Hollande teilnahm, ein viel größeres Massaker anrichten wollten.

Kylian Mbappé, Kapitän der Mannschaft, erinnerte in einer Pressekonferenz vor dem Spiel an den tragischen Tag und sagte, dass sie versuchen werden, den Opfern Tribut zu zollen. "Im Namen der gesamten französischen Mannschaft, des Personals, der Spieler und aller Beteiligten, da ich nicht weiß, ob jeder am Donnerstag die Gelegenheit haben wird, darüber zu sprechen, weiß jeder, dass morgen ein besonderer Tag ist, nicht auf eine gute Art und Weise, also wollten wir unsere Gedanken für all diejenigen ausdrücken, die geliebte Menschen verloren haben. die möglicherweise verletzt oder psychisch oder körperlich beeinträchtigt wurden", sagte Mbappé.

"Wir wollen den Franzosen zu verstehen geben, dass es zwar ein WM-Qualifikationsspiel gibt, es aber viel wichtigere Dinge gibt. Und das Gedenken an diesen leider historischen Tag ist einer davon. Davon sind wir nicht abgekoppelt, und wir wollten unsere Gedanken für alle Franzosen zum Ausdruck bringen."

Der 26-jährige Stürmer erinnerte sich daran, dass er in Monaco war, als es passierte, und erfuhr die Nachricht wie alle anderen und sagte, er habe Angst um seine Eltern, die in Bondy lebten. Noch ein Teenager, debütierte Mbappé erst 2017 in der ersten Mannschaft, im selben Jahr, in dem er einen Rekordtransfer zu PSG erhielt.

Auch der französische Trainer Didier Deschamps saß an diesem Tag auf der Bank. Nur ein Spieler aus dem Kader von vor zehn Jahren wird morgen auch im Kader stehen, Außenverteidiger Lucas Digne. Wenn Frankreich das Spiel gewinnt, ist es für die Weltmeisterschaft qualifiziert, aber wie Kapitän Mbappé erinnerte, gibt es wichtigere Dinge als Fußball.