Marc Márquez hat an diesem Wochenende beim GP von Japan in der MotoGP einen "Meisterschaftspunkt" (man muss allerdings sehr früh aufstehen, um das zu sehen). Márquez könnte sich seinen Titel bei noch sechs ausstehenden Grand Prix sichern: Japan, Indonesien, Australien, Malaysia, Portugal und Valencia.

Marc Márquez von Ducati Lenovo führt mit 512 Punkten. Nur sein Bruder Álex Márquez von Gresini Racing ist mit 330 Punkten "nah dran". Ein verzweifelter Francesco Bagnaia ist mit 237 Punkten Dritter. Márquez' Sieg im Jahr 2025 ist sicher (und es wäre sein siebter Weltmeistertitel in der MotoGP, der erste seit 2019 und der neunte insgesamt nach zwei Weltmeisterschaften in der Moto2 und Moto1).

Könnte es in Tokio passieren? Es ist sehr gut möglich, aber Marc Márquez muss mindestens drei Punkte mehr als Álex Márquez gewinnen, um den Titel zu holen, egal was passiert. Mit drei weiteren Punkten würde er 185 Punkte vor Álex liegen.

Das bedeutet, dass Marc auch am Samstag den Titel gewinnen könnte, wenn er im Sprint gewinnt und Álex es nicht schafft, Punkte zu holen. Aber selbst für den Fall, dass Marc beim Sprint keine Punkte gewinnt und Álex ihn gewinnt, könnte Marc am Sonntag im Rennen noch den Titel holen.

Wenn es nicht in Tokio passiert, wird es in Indonesien oder Australien passieren. Marc Márquez wird eine bemerkenswerte Leistung vollbringen, nachdem er sich 2020 den Oberarmknochen gebrochen und vier Operationen am Arm und andere Operationen an seinen Gliedmaßen über sich ergehen lassen musste. Nur wenige hätten ein solches Wiederaufleben in dieser oder einer anderen Sportart vorhersagen können...