Ducati "belohnt" Álex Márquez nach dominantem Sieg beim GP von Katalonien in der MotoGP

MotoGP-Pilot Álex Márquez feierte am vergangenen Wochenende einen triumphalen Großen Preis von Katalonien, holte sich die Pole-Position und den Sieg und stellte einen neuen Rekord für die schnellste Runde auf, die jemals auf dem Montmeló Circuit gefahren wurde. Er verpasste nur das Sprintrennen, in dem er in Führung lag, bevor er stürzte (sein Bruder Marc Márquez und baldiger Champion von 2025 gewann dieses Rennen).

Infolgedessen wird Ducati ihn "belohnen". "Álex wird einen technischen Preis erhalten. [Luigi] Gigi Dall'Igna [Ducati Technischer Direktor] erinnert sich immer an schnelle Fahrer, also wird Álex sicherlich etwas anderes bekommen", sagte Davide Tardozzi, Ducati Sportdirektor, gegenüber Marca. Márquez fährt bei Gresini Racings, dem Satellitenteam von Ducati.

"Alex hat es am Sonntag in Barcelona verdient. Leider hat er am Samstag einen Fehler gemacht, aber er war an beiden Tagen der Schnellste auf der Strecke, also können wir vom offiziellen Ducati Team ihm nur applaudieren", sagte Tardozzi.

Er fügte jedoch hinzu, dass es nicht an ihm liege, zu entscheiden, ob Márquez das gleiche Motorrad wie Marc Márquez, Pecco Bagnaia und Fabio Di Giannantonio, die GP26, bekommen wird.