Spannungen zwischen Pecco Bagnaia und Ducati steigen: "Mir geht die Geduld aus"

Nur wenige Sportler haben eine enttäuschendere Saison hinter sich als Francesco Bagnaia. Der Ducati-Fahrer, zweifacher MotoGP-Champion und Finalist im letzten Jahr, war in diesem Jahr theoretisch Favorit für die MotoGP-Meisterschaft, nachdem der Vorjahressieger Jorge Martín in seinem Debütjahr mit Aprilia eine Reihe von verheerenden Stürzen erlitten hatte, bei denen er die meiste Zeit der Saison fehlte. Dann feierte Marc Márquez, der "Hamilton" der MotoGP mit sechs Weltmeistertiteln in der Top-Kategorie sowie zwei weiteren Titeln in der Moto2 und 125ccm, ein großes Comeback und dominierte mit 418 Punkten, weit vor seinem Brüder Alex (276) und seinem Ducati-Teamkollegen Bagnaia (221).

Während Márquez Wochenende um Wochenende gewinnt (letztes Mal, letztes Wochenende in Österreich), hat Bagnaia in dieser Saison nur ein Rennen gewonnen. Er sieht, wie sein Teamkollege Marc fast jedes Mal gewinnt, auf einer Strecke, auf der er schon einmal gewonnen hat, im letzten Jahr. "Der Sieger hat es in der gleichen Zeit geschafft, die ich letztes Jahr gebraucht habe, um zu gewinnen. Ich habe also das Potenzial." Aber irgendetwas muss mit seinem Motorrad nicht stimmen, sonst kann sich der Italiener nicht erklären, was passiert ist. Und in seinen Interviews nach dem Rennen geht er härter mit dem Team um.

"Ich weiß nicht, warum es für mich nicht läuft. Marco Bezzecchi und Marc Marquez machten alles besser als ich. Dass ich auf einer Strecke, auf der ich immer den Unterschied gemacht habe, mit 12 Sekunden Rückstand ins Ziel gekommen bin, ist etwas, das ich nicht verstehe und nie verstehen werde", sagte er zu DAZN (via Motorsport).

"Ich hoffe, dass Ducati es mir erklärt, denn mir geht die Geduld aus", fügte er hinzu und beteuerte, dass es nicht seine Schuld sei: "Ich bin immer konzentriert, ich habe nie den Kopf verloren. Aber heute konnte ich nicht beschleunigen. Als ich aus den Kurven kam, überholten mich alle."