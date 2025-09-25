Moto GP Grand Prix von Japan: Zeiten in Europa und wie man es live sehen kann

HQ

Nach einer Tour durch Europa kehrt die MotoGP an diesem Wochenende mit der ersten von vier exotischen Reisen zurück: Japan, Indonesien, Australien und Malaysia, bevor die letzten beiden Rennen in Portugal und Spanien (Valencia) stattfinden. An diesem Wochenende könnte es das Wochenende sein, an dem Marc Márquez zum MotoGP-Champion des Jahres 2025 gekrönt wird, nach einer atemberaubenden Saison, in der er alle Rivalen, sogar seinen Bruder Álex Márquez, ausgelöscht hat.

Und wann wird Márquez' möglicher Sieg seine Fans in Spanien und Europa finden? Die meisten werden im Bett liegen, da das Rennen am Sonntag, den 28. September, leider sehr früh am Morgen stattfinden wird. Das Rennen auf dem Twin Ring Motegi beginnt am Sonntag um 7 Uhr (MESZ), in Großbritannien um 6 Uhr. Das Sprintrennen am Samstag findet um 8 Uhr statt.

Zeiten für den GP von Japan 2025



Freies Training 1: Freitag, 26. September, 15:45 Uhr, 14:45 Uhr BST



Freies Training 2: Samstag, 27. September, 15:10 Uhr, 14:10 Uhr BST



Qualifying 1: Samstag, 27. September, 15:50 Uhr MESZ, 14:50 Uhr BST



Qualifying 2: Samstag, 27. September, 4:15 Uhr MESZ, 15:15 Uhr BST



Nach dem Qualifying gibt es zwei Rennen auf dem Twin Ring Motegi:



Sprintrennen (12 Runden): Samstag, 27. September, 8:00 Uhr MESZ, 7:00 Uhr BST



Rennen (24 Runden): Sonntag, 28. September: 7:00 Uhr MESZ, 6:00 Uhr BST



So können Sie die MotoGP im Jahr 2025 sehen:

Nachfolgend finden Sie eine Liste der wichtigsten MotoGP-Sender, bei denen Sie den GP von Japan und die verbleibenden fünf Rennen der Saison 2025 sehen können.