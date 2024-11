Wann könnte das verschobene LaLiga-Spiel zwischen Valencia und Real Madrid stattfinden?

HQ

Letzte Woche wurde Valencia von einer beispiellosen Naturkatastrophe heimgesucht, einer Kaltfront, die Überschwemmungen verursachte und über 200 Todesopfer forderte. Die spanische Sportwelt war schockiert, aber nicht gestoppt: Die meisten Spiele fanden statt, mit Ausnahme derjenigen, die in Valencia stattfinden sollten.

Die Entscheidung, nicht jedes Spiel abzusagen, wurde sowohl von Fußballfans als auch von Spielern und Trainern stark kritisiert: Es sei keine Stimmung aufgekommen, den Sport zu feiern. LaLiga-Präsident Javier Tebas ist jedoch der Meinung, dass die bestmögliche Botschaft darin besteht, weiter hart zu arbeiten, wie jeder andere Arbeiter in anderen Sektoren.

Das bedeutete, dass in der ersten Liga nur zwei Spiele abgesagt wurden: Valencia-Real Madrid und Levante-Rayo Vallecano. Neue Termine wurden noch nicht bekannt gegeben.

Das verschobene Spiel zwischen Valencia und Real Madrid findet möglicherweise erst im Mai 2025 statt

Von diesen Spielen wird es schwieriger sein, einen Termin für das Spiel Valencia-Real Madrid zu finden. Der Terminkalender ist voll, vor allem für Real Madrid, da es Anfang Januar in der Champions League und im spanischen Supercup antritt.

Die Wahrheit ist, dass es fast unmöglich ist, einen früheren Termin als den 20. bis 22. Mai (kurz vor dem Finalwochenende der LaLiga) zu sichern, denn theoretisch könnten beide Mannschaften in der Copa del Rey und, im Fall von Real Madrid, in der Champions League, weiterkommen, die fast jeden Wochentag gefüllt ist.

Ein früheres Zeitfenster könnte Mitte Februar sein, wenn Real Madrid die erste Phase der Champions League unter den ersten Acht beendet. Auf diese Weise müssten sie nicht die Playoffs spielen, die in diesem neuen Format des Wettbewerbs (Runde der letzten 32) für Teams eingeführt wurden, die in der vorherigen Phase die Plätze 9-24 belegen.

Derzeit liegt er jedoch auf dem 12. Platz, der endgültige Champions-League-Platz wird möglicherweise erst im Januar bekannt gegeben, und LaLiga forderte beide Klubs auf, einen Termin vor dem 5. November festzulegen.

Wie in AS erklärt, wäre ein weiterer möglicher Termin der 2. Januar, aber das würde Madrid wenig Zeit lassen, sich auf den Supercup in Saudi-Arabien vom 6. bis 12. Januar vorzubereiten, mit einem Spiel der Copa del Rey am 4. und 5. Januar, in einer Saison, in der Fußballspieler gegen die Übersättigung der Spiele protestieren, wodurch Verletzungen häufiger werden.