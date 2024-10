Fussballspieler und -ligen klagen bei der Europäischen Kommission gegen die FIFA wegen Sättigung der Spiele

HQ

Die Spielüberlastung ist in dieser Saison das am meisten diskutierte Thema in allen europäischen Fußballligen. Die Spieler haben sich vor Beginn der Saison darüber beschwert. Jetzt, zwei Monate später, ist es selten, einen großen Klub zu finden, der noch keinen verletzungsbedingten Ausfall im Kader erlitten hat.

Die Europameister Dani Carvajal von Real Madrid und Rodri Hernández von Manchester City sprachen beide über die Möglichkeit eines Streiks und protestierten gegen die übermäßige Anzahl von Spielen, zu denen die größeren Mannschaften gezwungen sind, zwischen den nationalen und europäischen Wettbewerben sowie den internationalen Wettbewerben. Beide verlieren die Saison aufgrund schwerer Verletzungen.

Die FIFPRO Europe, die größte Spielergewerkschaft, sowie European Leagues haben die Angelegenheit vor die Europäische Kommission gebracht und der FIFA die Schuld gegeben, da sie ihre Verantwortung als Dachverband vernachlässigt und stattdessen einen Kalender mit mehr internationalen Spielen pro Jahr auferlegt, einschließlich einer erweiterten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026, um ihre kommerziellen Interessen zu maximieren.

Die Beschwerdeführer verteidigen damit, dass die Auferlegung von Entscheidungen im internationalen Kalender durch die FIFA einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstelle und gegen das Recht der Europäischen Union verstoße. Sie sind der Meinung, dass die FIFA einen Interessenkonflikt zwischen ihren finanziellen Bedürfnissen und ihrer Verantwortung als Regulierungsbehörde hat und Spieler und Ligen in Kalenderfragen nicht angemessen konsultiert hat.

Spieler haben sich über den "FIFA-Virus" beschwert, jetzt erreicht er die Europäische Kommission

Seit einiger Zeit sprechen Presse und Öffentlichkeit über den "FIFA-Virus": die häufigen Verletzungen, die Elitespieler in ihren Nationalmannschaften während der Saison erleiden und die sich später negativ auf ihre wohl wichtigeren Vereinswettbewerbe (wie Ligen, nationale Pokale, Europa League oder Champions League ) auswirken.

In diesem Monat wurde Kylian Mbappé dafür kritisiert, dass er einige meist irrelevante Nations League Spiele vermied, um sich auf seine Saison am Real Madrid zu konzentrieren und das Risiko von Verletzungen oder Muskelüberlastung zu minimieren.

Der übersättigte Fußballkalender ist ein Gesundheitsrisiko für die Spieler, das die Langlebigkeit der Spieler gefährdet, aber nicht die einzige Sorge der Ligen und der Spielergewerkschaft ist, da er ihrer Meinung nach auch die Qualität und finanzielle Nachhaltigkeit der nationalen Ligen langfristig beeinträchtigen könnte.