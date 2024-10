Die spanische Sportwelt trauert nach der Wettertragödie mit Dutzenden Toten in Valencia

HQ

Die spanische Sportwelt wurde erschüttert, nachdem ein Sturm Überschwemmungen verursachte und ganze Städte in Spanien, vor allem in Valencia, verwüstete. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels gibt es 62 bestätigte Opfer, Dutzende von Menschen werden noch vermisst und es gibt unzählige Sachschäden.

Offizielle Organisationen wie COE (ein offizielles Olympisches Komitee), MotoGP, RFEF oder LaLiga haben Beileidserklärungen abgegeben. Es wurde auch angekündigt, dass alle Spiele der LaLiga und der Copa del Rey an diesem Wochenende mit einer Schweigeminute beginnen werden, was wahrscheinlich bei jedem Profispiel passieren wird, das diese Woche in Spanien ausgetragen wird.

Valencia CF und Villareal CF, einige der größten Mannschaften der Region, haben Erklärungen veröffentlicht und ihre Hilfe auf jede erdenkliche Weise angeboten, um die Schäden zu beseitigen und den Opfern zu helfen.

Die meisten Klubs und namhaften Spieler in Spanien senden ebenfalls ähnliche Botschaften, darunter Real Madrid, das an diesem Samstag für ein Ligaspiel nach Valencia reisen sollte, das möglicherweise abgesagt wird, wenn die Region eine offizielle Trauerzeit ausruft, sobald die Tragödie als beendet gilt.

Einige Spiele wurden bereits abgesagt. Die Parla Escuela - Valencia und Pontevedra - Levante, aus der ersten Runde der Copa del Rey, die diese Woche begann und heute stattfinden sollte, wurden auf den 6. und 7. November verschoben.

Die Stadt Valencia blieb unversehrt, aber mehrere Städte in der Provinz sowie die Provinz Albacete waren von Überschwemmungen betroffen. Hunderte von Menschen warteten über Nacht an ihren Arbeitsplätzen, in Einkaufszentren oder sogar auf Autobahnen auf ihre Rettung. Viele Rettungen konnten nur mit dem Hubschrauber durchgeführt werden.