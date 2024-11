LaLiga-Präsident erklärt, warum nach der Tragödie von Valencia nicht alle Spiele abgesagt wurden

HQ

In dieser Woche waren alle Sportwettkämpfe in Spanien von der Tragödie geprägt, die sich in Valencia immer noch abspielt: eine Kaltfront, die über 200 Todesopfer und Dutzende Vermisste gefordert hat.

Fußballspiele, die in Valencia stattfinden sollten, aus der ersten und zweiten Liga (LaLiga eSports und LaLiga Hypermotion) sowie die lokale Copa del Rey, die diese Woche begann, wurden abgesagt. Dazu gehörte auch Valencia gegen Real Madrid, zwei Mannschaften, die ihre Differenzen für einen Moment beiseite ließen, um sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist.

Die restlichen Spiele im Land wurden dennoch wie geplant ausgetragen, wobei eine Schweigeminute für die Opfer abgehalten wurde. Doch zahlreiche Spieler und Trainer, darunter Diego Pablo Simeone von Atlético de Madrid und Hansi Flick vom FC Barcelona, waren der Ansicht, dass alle Partien hätten abgesagt werden sollen.

Javier Tebas, Präsident von LaLiga, sieht das anders. "Wir glauben, dass in der schrecklichen Situation, die Spanien erlebt, die beste Botschaft darin besteht, nicht aufzuhören, außer in den betroffenen Gebieten", sagte er auf Twitter.

"Die beste Botschaft ist, dass wir wie alle Arbeitnehmer in anderen Sektoren an vorderster Front stehen, um Sichtbarkeit zu schaffen, Ressourcen zu generieren und der Welt zu erklären, dass wir alle hart arbeiten müssen, um weiterzumachen."

In den Kommentaren sind die meisten Menschen offenbar anderer Ansicht und glauben, dass Fußball und Sport angesichts einer Naturkatastrophe von bisher unbekanntem Ausmaß, die in Spanien und Europa ohne Beispiel ist und möglicherweise weit schlimmer als die bislang bekannten offiziellen Zahlen, zweitrangig sind.