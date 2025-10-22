Vienna Open Spieler im Achtelfinale: Wann spielt Jannik Sinner?

HQ

Die Vienna Open ATP 500 sind im Gange, ein Turnier, das von zentraler Bedeutung für Jannik Sinners Plan ist, die Führung im ATP-Ranking zurückzuerobern, zumal er dort der topgesetzte Spieler ist, da Alcaraz vor dem Paris Masters nächste Woche eine Pause einlegt. Das Turnier hat letzten Montag begonnen, und wir haben die meisten Spieler bereits in der zweiten Runde, im Achtelfinale. Aber wo ist der Italiener?

Sinners erstes Spiel gegen den Deutschen und die Nummer 51 der Weltrangliste, Daniel Altmaier, wurde verschoben und wird auch nach dem Achtelfinale stattfinden. Es findet jedoch weiterhin heute, Mittwoch, 22. Oktober, statt, und es wird das vorletzte Spiel des Tages sein: Es findet gegen 17.30 Uhr MEZ, 16.30 Uhr BST, auf dem Center Court statt.

Die genaue Uhrzeit hängt vom letzten Spiel auf dem Center Court in Österreich ab, einem weiteren Achtelfinalspiel zwischen Daniil Medvedev und Nuno Borges.

Sinner wird sich auch das erste Spiel des Tages ansehen, die Runde der letzten 32 zwischen Tomas Machac und Flavio Cobolli, da der Sieger morgen im Achtelfinale auf Sinner trifft. Bisher sind dies die bestätigten Achtelfinalspiele der Vienna Open:



Tallon Griekspoor vs. Brandon Nakashima: Mittwoch, 16:50 Uhr MEZ



Alex de Miñaur vs. Filip Misolic: Mittwoch, 20:15 Uhr MEZ



Francisco Cerúndolo vs. Alexander Bublik: Donnerstag, TBD



Machac/Cobolli vs. Sinner/Altmaier: Donnerstag, TBD



Popyrin/Berrettini vs. Cameron Norrie: Donnerstag, TBD



Medvedev/Borges vs. Dzumhur/Moutet: Donnerstag, TBD



Tomás Martín Etcheverry vs. Lorenzo Musetti: Donnerstag, TBD



Matteo Arnaldi vs. Alexander Zverev: Donnerstag, TBD

